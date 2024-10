La visite du PM Li Qiang revêt une grande importance pour les liens vietnamo-chinois

La prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre chinois Li Qiang reflète les échanges et interactions positifs et constructifs entre les dirigeants de haut rang des deux pays, a déclaré le Dr. Cheng Hanping, directeur du Centre de recherche vietnamien à l’Université de technologie du Zhejiang.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’approche du voyage du dirigeant chinois, il a déclaré que cette visite pourrait être l’occasion pour le dirigeant chinois d’acquérir une compréhension plus approfondie du Vietnam grâce à des interactions directes.

Depuis sa prise de fonction, ce sera la première fois que Li Qiang se rendra au Vietnam, démontrant clairement l’importance, la mission et la valeur symbolique de cette visite, a souligné l’expert.

Dans le contexte d’une situation de plus en plus complexe, les deux pays doivent travailler ensemble pour faire face aux menaces et aux instabilités, tout en construisant une communauté de destin qui revêt une importance stratégique, a noté le Dr. Cheng Hanping.

Il a souligné l’importance du voyage, affirmant que les interactions entre les dirigeants chinois et vietnamiens de haut rang au cours de la visite de Li Qiang devraient promouvoir davantage la confiance stratégique mutuelle et renforcer les bases de la coopération entre les deux parties.

Li Qiang a occupé des postes importants dans plusieurs régions de développement de la Chine, telles que le Jiangsu et Shanghai, et possède une vaste expérience en matière de développement économique. Ces expériences peuvent donc être partagées avec ses homologues vietnamiens, renforçant ainsi davantage la coopération globale entre les deux parties dans les domaines économique et commercial, a-t-il poursuivi.

Il a souligné que cette visite peut définir une direction cruciale pour les relations sino-vietnamiennes, non seulement en renforçant les échanges et la coopération à tous les niveaux, notamment en améliorant la qualité et la connectivité des zones économiques et commerciales, mais aussi en jouant un rôle clé dans la promotion du tourisme et des échanges populaires entre les deux pays, élevant ces domaines de coopération vers de nouveaux sommets.

Selon le Dr. Cheng Hanping, les deux pays ont encore largement la possibilité d’intensifier leur coopération dans les temps à venir.

Les deux parties collaboreront prochainement pour construire des chemins de fer au Vietnam. Outre des avantages techniques et financiers, la Chine possède également de l’expérience et une main-d’œuvre qualifiée.

En ce qui concerne la coopération en matière de construction de partis, les deux parties ont élargi leurs liens dans ce domaine dans divers secteurs, dans le but fondamental de partager leurs expériences et de renforcer leur capacité de gouvernance.

En termes de coopération économique, commerciale et d’investissement, la Chine a récemment organisé avec succès la 21e Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO), facilitant la pénétration des produits vietnamiens sur le marché chinois. Avec une population de 1,4 milliard d’habitants et sa proximité géographique avec le Vietnam, la Chine a le potentiel de devenir un marché de consommation illimité pour les produits vietnamiens.

En ce qui concerne les échanges culturels, l’universitaire chinois a déclaré que le Centre de recherche vietnamien de l’Université de technologie du Zhejiang élaborait un plan d’échange et de coopération avec l’Académie des sciences sociales du Vietnam en 2025, contribuant ainsi à promouvoir l’amitié et la confiance mutuelle et à maintenir le rôle de universitaires dans la promotion des relations sino-vietnamiennes.

