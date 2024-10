Le Vietnam soutient le rôle central de l'ONU dans la gouvernance mondiale

Le Vietnam apprécie et soutient le rôle central de l'ONU dans la gouvernance mondiale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en marge des 44 e et 45 e sommets de l'ASEAN et des réunions connexes à Vientiane, au Laos, le 11 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'ONU pour le récent succès du Sommet de l’avenir à New York, et a salué le rôle du secrétaire général de l'ONU et des agences de l'ONU dans le maintien de la paix et de la stabilité, la réduction des écarts et la promotion du développement mondial.

Il a remercié l'ONU pour avoir offert une coopération et un soutien inestimables à l’œuvre de Dôi moi (Renouveau) et au développement du Vietnam pendant près de quatre décennies.

Le Vietnam continuera à soutenir le multilatéralisme et le droit international, à contribuer aux efforts mondiaux pour promouvoir le dialogue et la coopération et à participer efficacement à la mission de maintien de la paix de l'ONU, a-t-il déclaré, suggérant que l'ONU aide davantage le Vietnam à améliorer sa résilience et sa réponse aux catastrophes naturelles, à s'adapter au changement climatique et à la transition énergétique.

Antonio Guterres a à son tour salué le Vietnam comme un modèle de paix et de développement durable, qualifiant la nation d'"étoile de l'ASEAN". Il a également salué le rôle du Vietnam dans l'amplification de la voix et de l'influence des pays en développement sur la scène mondiale.

Il a exprimé son désir de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour concrétiser les principaux résultats du Sommet de l’avenir et a encouragé le Vietnam à continuer de mener les efforts mondiaux pour promouvoir la paix, la stabilité, le développement inclusif et la durabilité.

Le secrétaire général de l'ONU a pleinement approuvé l'approche "centrée sur l'être humain et inclusive" du Premier ministre Pham Minh Chinh pour relever les défis mondiaux tels que les catastrophes naturelles, le changement climatique, le vieillissement de la population et l'épuisement des ressources.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage les relations ASEAN - ONU, soulignant le rôle de l'ASEAN en tant que passerelle pour favoriser le dialogue et la coopération dans un contexte mondial et régional complexe marqué par l'émergence de conflits et de différends.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a remercié l'ONU et ses agences pour leur coordination active dans l'aide apportée au Vietnam pour se remettre des conséquences du typhon Yagi.

Le chef du gouvernement vietnamien a adressé une invitation officielle au secrétaire général de l'ONU pour se rendre au Vietnam, et ce dernier a accepté l'invitation avec plaisir et a promis de faire le voyage dans un avenir proche.

