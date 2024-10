Les relations de coopération Vietnam - Indonésie continueront à se développer

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 11 octobre une brève réunion avec le vice-président indonésien Ma'ruf Amin, en marge des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des sommets connexes à Vientiane, au Laos.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux évolutions positives du partenariat stratégique entre les deux pays ces derniers temps.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu de renforcer la confiance politique à travers des échanges et contacts réguliers de haut niveau, par tous les canaux ; de promouvoir la coopération à travers les canaux du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale, et les échanges entre les peuples ; de valoriser les mécanismes de coopération bilatérale; de se coordonner pour mettre en œuvre des accords signés, de mettre en place rapidement un programme d'action pour la nouvelle phase, en mettant l'accent sur la promotion de la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'agriculture à haute technologie, des véhicules électriques, de l'économie numérique, de l'économie verte et de l'économie circulaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de porter bientôt le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards d'USD en assurant un meilleur équilibre, de faciliter les investissements des entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs. Il a demandé à l'Indonésie de continuer à coopérer avec le Vietnam pour limiter au maximum les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; ainsi que de traiter les bateaux de pêche et les pêcheurs de chaque pays de façon humaine.

Le vice-président Ma'ruf Amin a abordé le changement dans la direction de son pays dans les temps à venir, soulignant que les relations de coopération entre les deux pays continueraient à se développer.

VNA/CVN