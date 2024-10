Le PM Pham Minh Chinh assiste aux Sommets ASEAN+3, ASEAN - Japon, et ASEAN - Australie

Lors du 27e Sommet ASEAN - Japon, les dirigeants ont salué les progrès des relations entre l’ASEAN et le Japon, son 4e partenaire commercial (239,4 milliards de dollars d’échanges) et son cinquième investisseur étranger (14,5 milliards de dollars d’IDE en 2023), affirmant poursuivre leur étroite collaboration pour mettre en œuvre les engagements, initiatives et résultats du Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN - Japon à Tokyo, en décembre 2023,

L’ASEAN et le Japon continueront de promouvoir leur coopération économique, commerciale et d’investissement, de renforcer les chaînes d’approvisionnement et la connectivité des infrastructures; de renforcer leur coopération en matière de défense, de sécurité maritime, de lutte contre la criminalité transnationale, de renforcer la cybersécurité, la gestion et la réponse aux catastrophes naturelles.

Des priorités de la coopération

Les deux parties accorderont également une haute priorité à leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, du développement des infrastructures vertes et des écosystème des véhicules électriques, de l’énergie, de la réponse au changement climatique, des échanges entre les peuples, et du tourisme.

Exprimant sa joie de participer pour la première fois au sommet lors de son premier voyage à l’étranger depuis sa prise de fonction, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a souligné l’importance du partenariat stratégique global entre l’ASEAN et le Japon, affirmant l’engagement du Japon à continuer de renforcer sa coopération et son soutien à l’ASEAN dans l’édification de la communauté de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Saluant le succès du Sommet commémoratif à Tokyo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pour sa part souligné la coopération économique, commerciale et d’investissement comme moteur principal des liens, appelant à renforcer la connectivité économique ASEAN - Japon.

Il a exhorté les entreprises japonaises à investir davantage dans l’ASEAN et à aider ses entreprises à participer aux chaînes d’approvisionnement des entreprises japonaises, à développer les industries de soutien, à promouvoir de nouveaux relais de croissance issus de domaines émergents tels que la transformation numérique, les semi-conducteurs, le cloud computing, l’internet des objets, la transition énergétique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’agriculture intelligente.

Il a souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer leur coordination stratégique pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, et a demandé au Japon de continuer à soutenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale et le règlement pacifique des différends, ainsi que les efforts visant à aboutir à un Code de conduite efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faisant de la Mer Orientale en une mer de paix et de stabilité, de coopération et de développement durable.

Le rôle et les valeurs de l’ASEAN+3

Photos : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Lors du 27e Sommet ASEAN+3, les dirigeants ont convenu de continuer à se coordonner pour mettre en œuvre efficacement le plan de travail, en donnant la priorité à la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la mise en œuvre efficace de l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP).

Les pays ont mis l’accent sur la coopération dans le renforcement des capacités et la promotion de l’efficacité des mécanismes de coopération existants pour répondre et gérer rapidement les défis de sécurité non traditionnels et lutter contre la criminalité transnationale, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Ils ont soutenu le renforcement de la coordination et la garantie de la stabilité financière régionale à travers la réalisation de la Multilatéralisation de l’Initiative de Chiang Mai (CMIM) et la Rapid Financing Facility (RFF).

Les dirigeants ont également souligné la promotion des échanges entre les peuples, la promotion du rôle et des valeurs de l’ASEAN+3 et la contribution plus active à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle de la Chine, du Japon et de la République de Corée dans le maintien de la stabilité, de la paix, de la coopération et du développement dans la région, affirmant que le développement prospère de l’ASEAN ne peut être atteint sans la connexion, la coopération et le soutien des trois pays partenaires.

Le dirigeant vietnamien a souligné trois orientations pour développer la coopération ASEAN+3, à savoir assurer la connectivité des chaînes d’approvisionnement, tirer parti de nouveaux moteurs de croissance, et développer la résilience face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.

Il a demandé à l’ASEAN+3 de coopérer plus dans la gestion et la réduction des catastrophes naturelles, de renforcer la résilience des communautés, d’accorder une plus grande priorité à la coopération en matière de transition énergétique, de transition verte, de protection de l’environnement et de réponse aux changements climatiques, exprimant son souhait que les trois partenaires renforceront leur coopération et soutiendront le développement durable de la sous-région du Mékong.

Affirmant l’importance d’un environnement pacifique, sûr et stable, il a souligné l’importance du respect de la Charte des Nations unies, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), du dialogue franc, de la coopération sincère, de la confiance et du respect mutuels, des efforts conjoints pour relever les défis mondiaux, façonner une architecture régionale ouverte, inclusive et transparente, conforme au droit international, avec le rôle central de l’ASEAN et le soutien efficace de la Chine, du Japon et de la République de Corée.

ASEAN - Australie : définir les orientations de coopération

Photo : VNA/CVN

Lors du 4e Sommet ASEAN - Australie, les dirigeants ont hautement salué les progrès des relations bilatérales avec notamment 94,4 milliards d'USD d’échanges commerciaux et 1,6 milliard d'USD d’investissements directs australiens en ASEAN. Ils apprécié le succès du Sommet spécial ASEAN - Australie commémorant le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN - Australie, en mars 2024, en Australie, affirmant leur volonté d’œuvrer pour développer leur partenariat stratégique global de manière substantielle et efficace.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a souligné l’importance du Sommet spécial ASEAN - Australie qui a défini les orientations des relations bilatérales dans la prochaine prochaine décennie, et s’est engagé à renforcer une coopération étroite et mutuellement bénéfique avec les pays dans la région pour relever les défis, saisir les opportunités et construire ensemble une région plus connectée et plus résiliente, contribuant au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité commune.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l’ASEAN et l’Australie continuent de se coordonner étroitement et de construire activement le partenariat stratégique global ASEAN-Australie pour la paix, la prospérité et tourné vers l’avenir.

Appréciant les relations de longue date avec l’Australie, un ami sincère, un partenaire de confiance, il a exhorté les deux parties à renforcer leur coordination stratégique pour la paix et la stabilité dans la région. Il a hautement apprécié le soutien actif continu de l’Australie à la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, au règlement pacifique des différends et aux efforts visant à aboutir à un Code de conduite substantiel et efficace, conforme au droit international, en particulier à la CNUDM, contribuant à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l’ASEAN et l’Australie se soutiennent mutuellement dans la mise en œuvre réussie des Objectifs de Développement Durable. Il a également remercié l’Australie pour soutien au delta du Mékong en matière d’adaptation aux changements climatiques, avant de proposer de renforcer les échanges populaires, la coopération en matière d’éducation et de formation, notamment l’octroi croissant de bourses australiennes aux étudiants des pays de l’ASEAN.

VNA/CVN