Lors du sommet, le Vietnam a apprécié l’importance du partenariat stratégique intégral ASEAN- États-Unis et souhaité que les États-Unis continuent de maintenir leurs engagements responsables et à long terme envers le bloc régional, le soutenir dans l'édification de la communauté, promouvoir son rôle central dans l’élaboration d’une architecture régionale ouverte, inclusive et transparente, dans le respect du droit international.

Le Vietnam a proposé que les deux parties renforcent leur coopération pour un avenir prospère et durable, en mettant l'accent sur la collaboration économique, commerciale et d’investissement. En outre, il est nécessaire de promouvoir la coopération pour répondre au changement climatique et renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles, a déclaré le Premier ministre vietnamien, soulignant que le Vietnam félicitait la volonté des États-Unis de continuer à soutenir le développement de la sous-région du Mékong à travers le cadre de partenariat Mékong - États-Unis, notamment en renforçant la résilience au changement climatique dans le delta du Mékong.

Le Vietnam a également suggéré d'accroître les efforts et d'allouer des ressources appropriées pour faire de la coopération scientifique, technologique et d'innovation un nouveau pilier dans les relations États-Unis - ASEAN. Le Vietnam félicite également des opportunités de coopération avec les entreprises et les sociétés technologiques américaines, en particulier dans les domaines de l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA).

Le Vietnam a proposé que l'ASEAN et les États-Unis renforcent leur coordination et contribuent davantage à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région. Le Vietnam a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale et la coordination pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris la Mer Orientale, et de soutenir les efforts visant à parvenir à un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) dans les meilleurs délais, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Prenant la parole au sommet, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a hautement apprécié l’importance du partenariat stratégique intégral ASEAN - États-Unis qui promouvait la connectivité des opportunités de coopération économique et technologique, créait davantage d’emplois et apportait une vie meilleure à un milliard d’habitants des deux côtés.

Il a souligné que les États-Unis continueraient de coopérer avec l’ASEAN et de la soutenir dans la prévention des maladies, la modernisation du réseau électrique régional, la prévention de la cybercriminalité et de la fraude en ligne, la promotion d’une IA sûre, sécurisée et digne de confiance, ainsi que la promotion des échanges culturels.

Les participants ont salué l’engagement fort et à long terme des États-Unis envers l’ASEAN ces derniers temps, le rôle central de l’ASEAN ainsi que sa participation active au dialogue constructif, à la coopération et à l’instauration de la confiance dans la région. Ils ont aussi salué le soutien des États-Unis à l’ASEAN dans la construction de la communauté de l’ASEAN, le développement de la sous-région, la réduction de l’écart de développement et la réponse aux défis, notamment dans le cadre du partenariat Mékong - États-Unis.

En 2023, les États-Unis étaient le plus grand investisseur de l'ASEAN avec l'investissement total de 74,3 milliards de dollars et le deuxième partenaire commercial de l'ASEAN avec un commerce bilatéral atteignant 395,9 milliards de dollars.

À l’issue du sommet, les dirigeants de l’ASEAN et des États-Unis ont adopté la Déclaration sur la promotion d’une IA sûre, sécurisée et digne de confiance.

VNA/CVN