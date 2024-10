Le PM Pham Minh Chinh au Sommet de l’Asie de l’Est et au Sommet ASEAN - ONU

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à l'EAS, Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que ce mécanisme renforce son rôle stratégique en tant que forum de premier plan pour le dialogue sur les questions stratégiques affectant la paix, la sécurité et le développement dans la région, afin de s'adapter efficacement aux changements de l’environnement stratégique régional et mondial actuel, ainsi que la promotion de liens plus étroits et de l’autosuffisance.

Pour que l'EAS réponde à ces attentes, le Premier ministre a souligné que l'ASEAN et les partenaires de l'EAS doivent s'efforcer de promouvoir le dialogue, la coopération et d'établir une confiance stratégique, d'accroître les terrains d'entente, de minimiser les désaccords et de respecter les différences.

Il a également appelé à agir de manière constructive et responsable, à unir nos forces pour répondre aux défis communs, à façonner conjointement une structure régionale ouverte, inclusive et transparente, à faire respecter le droit international avec l'ASEAN jouant un rôle central, à faciliter le développement économique et à éviter les conflits, pour la paix et la coopération. et le développement de la région et du monde, pour la prospérité et le bonheur de tous, sans laisser personne de côté.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, il a proposé aux partenaires de continuer à soutenir le rôle central de l'ASEAN par des paroles et des actions pratiques.

Appréciant l'EAS pour son grand potentiel et ses atouts, Pham Minh Chinh a espéré qu'elle sera un pionnier dans la promotion forte de nouveaux moteurs de croissance, en donnant la priorité à la coopération dans le développement de la science et de la technologie, de l'innovation et de la créativité, de la transformation verte et de l'économie circulaire, ainsi qu'aux secteurs émergents.

Dans le même temps, l’EAS doit prendre des mesures proactives pour répondre efficacement aux défis mondiaux liés à l’humanité tels que le vieillissement de la population, l’épuisement des ressources, les épidémies, le changement climatique et les catastrophes naturelles, en particulier dans le contexte des récents événements météorologiques extrêmes.

Lors de la conférence, il a partagé ses points de vue sur les questions d'intérêt commun, soulignant la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement harmonieux des intérêts entre les parties concernées et assurer la sécurité aérienne et maritime en Mer Orientale.

Photo : VNA/CVN

Au Sommet ASEAN - ONU, Pham Minh Chinh a recommandé que les deux parties renforcent la coordination des actions pour répondre aux défis mondiaux afin de contribuer activement au développement vert et durable, ainsi que de coordonner la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 et des documents récemment publiés lors du Sommet des Nations unies sur l’avenir.

À cette occasion, il a exhorté les deux parties à continuer de se coordonner pour contribuer de manière positive et efficace aux efforts visant à garantir un environnement pacifique, sûr et stable dans le monde et en Asie du Sud-Est.

L'ASEAN est prête à se coordonner étroitement avec l'ONU pour continuer à promouvoir le maintien de la paix, à renforcer le dialogue, à instaurer la confiance et à élaborer des normes de conduite entre les pays dans un esprit de respect du droit, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a exprimé l'espoir que l'ONU prêtera attention et contribuera davantage au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la liberté de navigation et de l'aviation en Mer Orientale et soutenir la position commune de l'ASEAN en Mer Orientale visant à résoudre les différends par des moyens pacifiques.

VNA/CVN