Entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères vietnamien et philippin

Le secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s'est entretenu par téléphone lundi 15 décembre avec la ministre des Affaires étrangères des Philippines, Maria Theresa Lazaro, afin d'évoquer les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt commun.

Les deux ministres se sont félicités des résultats positifs de la coopération entre leurs ministères en 2025, année qui marque le 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Philippines. Ils sont convenus de poursuivre les efforts visant à hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, notamment en intensifiant les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, au sein du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et par le biais des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont souligné l'importance d'utiliser efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants, notamment la Commission mixte Vietnam-Philippines sur la coopération bilatérale, comme contribution concrète aux célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2026.

Les responsables se sont engagés à renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que le commerce et l'investissement, la transformation numérique, l'agriculture et la coopération maritime et océanique. La ministre philippine des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ils se sont également engagés à maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des instances multilatérales régionales et internationales, notamment l'ASEAN et les Nations Unies.

Le ministre Lê Hoài Trung a réaffirmé le soutien du Vietnam à la candidature des Philippines pour assurer avec succès la présidence de l'ASEAN en 2026.

Échangeant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, les deux diplomates ont exprimé leur profonde préoccupation face aux récentes tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Ils ont souligné l'importance pour toutes les parties concernées de faire preuve de retenue, de renforcer le dialogue, de désamorcer les tensions et de garantir la sécurité des civils.

Ils ont insisté sur la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et aux accords et mécanismes régionaux existants, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région et au-delà.

Le ministre Lê Hoài Trung a affirmé la volonté du Vietnam de continuer à travailler en étroite collaboration avec les Philippines, qui assureront la présidence de l'ASEAN en 2026, et les autres États membres de l'ASEAN afin de préserver l'unité et la centralité du bloc.

