Le président de l’Assemblée nationale préside la 4e réunion du Conseil électoral national

Le Conseil électoral national (CEN) a tenu sa 4ᵉ réunion à Hanoï dans l’après-midi du lundi 15 décembre, sous la présidence de Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale, également président du CEN.

Prenant la parole, Trân Thanh Mân a indiqué que les préparatifs des prochaines élections se déroulent de manière active et accélérée, tout en respectant strictement les procédures prévues par la loi.

Il a souligné que le scrutin s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par la poursuite du perfectionnement de la structure organisationnelle du système politique et des administrations locales, conformément aux résolutions du Comité central, ainsi que par le renouvellement de certains modèles de gouvernance locale. Cette situation impose des exigences élevées quant à la qualité de la préparation des élections, notamment en ce qui concerne le travail sur le personnel, qui doit être mené en stricte conformité avec les décisions des autorités compétentes.

Le président de l’Assemblée nationale a également relevé plusieurs points positifs, dont la mobilisation coordonnée des différents échelons, du niveau central aux collectivités locales, la rapidité et la rigueur des préparatifs, en particulier dans l’élaboration des documents, des plans d’organisation et des projets de résolution sur les circonscriptions électorales.

Il a en outre salué la préparation anticipée du travail sur le personnel, les efforts en matière de sécurité et d’ordre public, ainsi que les progrès dans l’application des technologies de l’information, en lien avec les bases de données de population…

Lors de cette réunion, le CEN a procédé à l'adoption de plusieurs résolutions relatives à l’organisation des prochaines élections.

