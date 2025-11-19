icon search
Sympathie aux Philippines suite aux pertes causées par les tempêtes

Le président vietnamien Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé des messages de sympathie au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos suite aux importantes pertes humaines et matérielles causées par les récentes tempêtes dans de nombreuses régions des Philippines.

Des équipes de secours évacuent les habitants des zones inondées de la ville de Navotas, aux Philippines, le 10 novembre. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également transmis un message de sympathie à son homologue philippine Maria Theresa Lazaro. 

VNA/CVN

