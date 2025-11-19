Sympathie aux Philippines suite aux pertes causées par les tempêtes

>> Le typhon Fung-Wong provoque d'importants dégâts économiques aux Philippines
>> Philippines : le bilan des deux violentes tempêtes s'élève à 250 morts
>> Philippines : le bilan de deux typhons s'élève à 259 morts
|Des équipes de secours évacuent les habitants des zones inondées de la ville de Navotas, aux Philippines, le 10 novembre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également transmis un message de sympathie à son homologue philippine Maria Theresa Lazaro.
VNA/CVN