7e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Philippines

Dans l’après-midi du 26 novembre, à Hanoï, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et son homologue des Philippines, Irineo C. Espino, ont coprésidé le 7 e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Philippines.

>> Vietnam - Philippines : faire progresser la coopération de défense substantielle et efficace

>> Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, en visite officielle aux Philippines

>> Vietnam et Philippines unis pour la sécurité maritime

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Il a exprimé sa solidarité envers le gouvernement, le peuple et les forces armées philippines face aux lourdes pertes humaines et matérielles causées par les récents séismes et typhons.

Se déclarant en accord avec le rapport du 8e Groupe de travail conjoint sur la coopération de défense Vietnam – Philippines, le général a hautement apprécié les résultats de la coopération globale et substantielle entre les organes et unités du ministère de la Défense des deux pays depuis le 6e Dialogue sur la politique de défense (juillet 2024).

Parmi les points marquants figurent les activités d’échange de délégations à tous les niveaux ; le maintien efficace des mécanismes de dialogue, de consultation et d’échanges ; le partage d’expertise ; la coopération dans l’industrie de défense, la médecine militaire... ainsi que la coordination active dans les activités d’assistance aux populations touchées par le séisme d’octobre 2025 aux Philippines.

Hoàng Xuân Chiên a affirmé que le Vietnam s’engageait à poursuivre une participation active et responsable aux efforts communs de l’ADMM et de l’ADMM+. Le Vietnam est prêt à coopérer avec les Philippines et les autres pays pour résoudre de manière persistante les questions en suspens et les différends dans la région, sur la base du droit international, des principes de l’ASEAN et du respect des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

Concernant les orientations futures de coopération, il a proposé de continuer à renforcer une coopération de confiance, globale et substantielle, avec pour priorité la promotion des activités de coopération et d’échanges entre les forces navales, aériennes et les garde-côtes/forces de protection côtière, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Philippines (1976-2026).

Par ailleurs, les deux parties maintiendront des canaux de coopération réguliers afin de mettre à jour la situation, de coordonner en temps utile le traitement efficace des incidents survenant en mer, d’assurer un traitement humanitaire des pêcheurs violant la zone maritime de l’autre ; de poursuivre une coopération efficace en matière de formation des ressources humaines ; et d’étudier la possibilité d’élargir la coopération dans certains domaines potentiels où les deux pays disposent d’atouts et de besoins, tels que : industrie de défense, logistique, médecine militaire, sécurité maritime, recherche et sauvetage, cybersécurité…

À cette occasion, Hoàng Xuân Chiên a adressé une invitation aux dirigeants du ministère de la Défense et aux entreprises de l’industrie de défense des Philippines à participer à la 3e Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue pour fin 2026.

Au nom du ministre philippin de la Défense, le vice-ministre Irineo C. Espino a exprimé ses plus sincères condoléances pour les pertes humaines et matérielles causées au Vietnam par les catastrophes naturelles et les inondations.

Il a souligné que l’année 2025 marquait une étape importante dans les relations bilatérales, célébrant le 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Philippines (17/11/2015 - 17/11/2025). Ces dernières années, les deux parties ont étroitement coopéré dans de nombreux domaines, dont la défense.

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Ce dialogue réaffirme la vision commune des deux pays en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, ainsi que leur volonté de concrétiser cette vision dans le domaine de la coopération en matière de défense. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties renforcer davantage leur coopération en la matière.

Les deux parties ont échangé sur la situation mondiale et régionale ainsi que sur les questions d’intérêt commun ; elles ont réaffirmé le rôle important de l’ASEAN dans la structuration et le maintien de la structure de sécurité régionale, et dans la promotion d’une coopération substantielle entre les États membres et entre l’ASEAN et ses partenaires.

S’agissant de la question de Mer Orientale, les deux parties ont souligné que le Vietnam et les Philippines étaient deux pays qui tirent un intérêt stratégique du maintien de la paix, de la sécurité et de la sûreté de la navigation maritime et du survol dans la région.

Elles souhaitent continuer de coordonner leurs efforts pour promouvoir la position de l’ASEAN consistant à régler tous les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), à appliquer efficacement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à œuvrer pour la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) effectif, efficace et conforme au droit international.

À cette occasion, les deux vice-ministres ont signé le Procès-verbal du Dialogue et assisté à la signature des Termes de référence (TOR) sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la médecine militaire.

VNA/CVN