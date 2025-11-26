Vietnam - Philippines : renforcement de la coopération dans la défense

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a reçu, dans l’après-midi du 26 novembre à Hanoï, Irineo C. Espino, vice-ministre de la Défense des Philippines, venu au Vietnam pour coprésider le 7 e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Philippines.

>> 7e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Philippines

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Le ministre vietnamien a également exprimé sa solidarité envers le gouvernement, le peuple et les forces armées philippines, confrontés à de lourdes pertes humaines et matérielles causées par les récents séismes et typhons.

Il a souligné que le Vietnam et les Philippines partageaient de nombreux points communs en matière d’intérêts stratégiques. Près de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques en 1976, les relations bilatérales ont enregistré d’importants résultats, devenant de plus en plus substantielles et efficaces dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, la défense – sécurité, l’éducation – formation et les échanges entre les peuples. Les dirigeants des deux pays accordent une grande importance à l’approfondissement des relations Vietnam – Philippines.

Le général Phan Van Giang a également apprécié les résultats obtenus ces dernières années dans la coopération de défense bilatérale, tels que le maintien des mécanismes de coopération existants ; la formation des ressources humaines, les échanges entre jeunes officiers ; la coopération entre les différentes armes et services, ainsi qu’entre les forces chargées de l’application de la loi en mer ; et la coordination étroite et efficace au sein des forums multilatéraux dirigés par l’ASEAN.

Le vice-ministre philippin de la Défense Irineo C. Espino, de son côté, a exprimé sa sympathie pour les pertes humaines et matérielles causées par les inondations au Vietnam. Il a affirmé que les Philippines attachaient une grande importance à la coopération avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de la défense.

Il a informé Phan Van Giang des résultats du 7e Dialogue sur la politique de défense Vietnam – Philippines qui venait de se tenir ; et a exprimé le souhait de voir les deux pays continuer à promouvoir une coopération de défense de plus en plus substantielle et approfondie.

Phan Van Giang a proposé que les deux parties poursuivent les mécanismes de coopération existants, notamment le Dialogue sur la politique de défense ; renforcent les consultations entre les armes et services, les échanges entre jeunes officiers et la coopération en médecine militaire, logistique, industrie de défense, recherche et sauvetage, cybersécurité, ainsi que resserrent la coopération dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Les deux parties continueront de se consulter et de se soutenir mutuellement lors des forums et conférences militaires – défense multilatéraux ; et de maintenir la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales, dont celle de la Mer Orientale.

VNA/CVN