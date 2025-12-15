La Police populaire appelée à demeurer un pilier d’appui pour la population

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé, lundi 15 décembre, la Force de police populaire à réaffirmer son rôle de pilier inébranlable de soutien pour la population, tout en jouant un rôle central dans la défense de la sécurité nationale, de l’ordre social et de la sûreté dans cette nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la 81e Conférence nationale sur la police, il a félicité la Force pour sa contribution significative aux réalisations globales du pays en 2025, année charnière marquant l’achèvement des objectifs clés fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et le plan de développement socio-économique 2021-2025.

Le chef du gouvernement a salué la Force de police populaire pour son rôle pionnier et ses qualités exemplaires dans la mise en œuvre des directives du Parti, des politiques et des lois de l’État. Cette force a joué un rôle moteur dans la restructuration de son modèle organisationnel à trois niveaux, le développement de la plateforme numérique nationale et du programme de transformation numérique, et le soutien actif aux actions sociales, notamment en aidant les populations des zones difficiles, à haut risque et sinistrées.

Il a souligné le rôle exemplaire la Force de police populaire dans ses conseils visant à lever les obstacles institutionnels, son soutien au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux et la mise en œuvre effective de la résolution N°66-NQ/TW du Politburo relative à l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois en réponse aux besoins de développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également mis en avant leur contribution aux affaires étrangères et à la coopération internationale, contribuant ainsi à faire progresser la politique étrangère du Parti et de l’État.

Pour l’avenir, il a souligné que 2026 sera une année charnière, marquant le début de la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et de celle du 8e Congrès du Comité central du Parti de la police. Cette année sera marquée par de nombreuses opportunités, mais aussi par de nombreux défis.

Il a donc appelé à une application rigoureuse du mouvement des ''trois meilleurs'' - discipline, loyauté et proximité avec le peuple – afin que l’action de la sécurité publique dans cette nouvelle ère produise les ''trois meilleurs résultats'' : un niveau de sécurité et d’ordre maximal, une contribution maximale au développement national et un service optimal rendu à la population. Ces efforts sont essentiels à la création d’un environnement sûr et sain, propice à une croissance économique à deux chiffres, a-t-il souligné.

Il a approuvé les orientations et les tâches définies par le Comité central du Parti pour la Sécurité publique et le ministère de la Police, tout en insistant sur plusieurs missions prioritaires. Celles-ci comprennent la garantie d’une sécurité absolue pour le XIVe Congrès national du Parti, les élections législatives la XVIe législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031 ; le maintien d’une stabilité politique solide ; la mise en place d’un dispositif de sécurité stratégique robuste ; le renforcement de l’ordre public et de la sécurité sur l’ensemble du territoire ; la construction d’un pare-feu national dans le cyberespace ; et la consolidation d’une forte adhésion du peuple sur le plan idéologique.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également souligné la nécessité d’une évaluation proactive de la situation et d’un travail de conseil stratégique afin d’aider le Parti et l’État à répondre efficacement aux changements régionaux et mondiaux. Il a appelé à un renouvellement des mentalités et des méthodes en matière de maintien de la sécurité et de l’ordre, à un renforcement de la prévention et de la répression de la criminalité, ainsi qu’à une amélioration continue des institutions et des capacités de gouvernance dans le secteur de la sécurité.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’accorder une plus grande attention au renforcement des capacités financières, logistiques et techniques, en mettant l’accent sur le développement d’une industrie de la sécurité moderne, autonome et à double usage. Le renforcement du Parti et le développement des forces doivent demeurer une priorité, au même titre que les activités culturelles, sportives et extérieures menées au sein des Forces de police du peuple, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que la Force de police populaire continuera d’enregistrer des succès remarquables, contribuant encore davantage à la construction et à la défense nationales, et aidant à conduire le Vietnam vers une nouvelle ère de prospérité, de puissance et de développement durable.

VNA/CVN