Le PM ordonne des mesures d’urgence pour faire face au typhon Kalmaegi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n°210/CD-TTg relative à l’adoption de mesures urgentes en réponse au typhon Kalmaegi et aux inondations consécutives.

>> Alerte au typhon Kalmaegi, les compagnies aériennes ajustent leurs horaires

>> Typhon Kalmaegi : fortes pluies et crues soudaines redoutées

>> Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait 140 morts aux Philippines

Photo : VNA/CVN

Selon le texte, le typhon Kalmaegi poursuit sa progression rapide vers le nord-ouest les côtes du Centre et du Centre-Sud, à une vitesse de 30-35 km/h, maintenant son intensité avec des vents soutenus de catégorie 14-15 (150-183 km/h) et des rafales atteignant la catégorie 17 (202-220 km/h).

La tempête devrait provoquer des vagues côtières de 3 à 8 m de haut, combinées à la montée du niveau de la mer et aux grandes marées, ce qui était très dangereux pour les navires en mer et au mouillage, en particulier pour les radeaux d’aquaculture, les zones résidentielles basses, les travaux et activités côtières.

La circulation orageuse pourrait provoquer de très fortes pluies dans les provinces de Quang Tri à Dak Lak, avec des cumuls de 200 à 400 mm, et localement plus de 600 mm. Les provinces de Hà Tinh, Khanh Hoa et Lâm Dông connaîtront également des pluies fortes à très fortes, de 150 à 300 mm, avec un risque très élevé de crues soudaines, de glissements de terrain en zone montagneuse et d’inondations dans les zones basses, les zones urbaines, en particulier dans les régions récemment touchées par de fortes pluies.

Photo : VNA!CVN

Le chef du gouvernement a appelé les ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de l’Éducation et de la Formation, et de la Santé, ainsi que les autorités des provinces et villes du Centre, de Quang Tri à Khanh Hoa, à mobiliser l’ensemble du système politique et à concentrer un maximum de ressources afin d’assurer la sécurité de la population et des biens de l’État.

Les zones côtières du Centre du pays, notamment Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak, doivent informer d’urgence les pêcheurs et leur conseiller de se mettre à l’abri, de suspendre leurs activités maritimes et de réguler le trafic pendant le passage du typhon. Il est également impératif d’évacuer les habitants des zones dangereuses, basses, riveraines ou exposées aux glissements de terrain et aux inondations, ces évacuations devant être achevées avant 15h00 le 6 novembre.

Le Premier ministre a ordonné aux forces armées et à la police d’apporter leur soutien à la population en renforçant les habitations et en protégeant les infrastructures publiques, les écoles, les hôpitaux, les digues, les barrages et les réseaux électriques. Par ailleurs, les autorités locales doivent gérer et réduire proactivement le niveau d’eau des réservoirs afin de garantir leur capacité de drainage et d’éviter une double inondation.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a été nommé à la tête du Centre de commandement avancé afin de coordonner rapidement la réponse au typhon et aux pluies torrentielles. L’Office du gouvernement est chargé de surveiller la situation, de donner des instructions et de rendre compte immédiatement de son évolution.

Compte tenu de l’évolution complexe du typhon Kalmaegi, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a annoncé la suspension temporaire des opérations dans cinq aéroports du Centre - Buôn Ma Thuôt, Pleiku, Tuy Hoa, Chu Lai et Phu Cat - du 6 novembre après-midi au 7 novembre matin.

Elle a également demandé aux compagnies aériennes et aux organismes concernés de suivre de près la trajectoire du typhon et d’adapter leurs plans de vol avec flexibilité afin de minimiser l’impact sur les passagers et de garantir une sécurité maximale.

Parallèlement, le Comité national de la défense civile a émis une directive exhortant les ministères et les collectivités locales, de Dà Nang à Khanh Hoa, à se conformer strictement aux instructions du Premier ministre et à agir avec une plus grande proactivité et détermination.

Les organes de presse, notamment l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la Télévision du Vietnam (VTV), sont invités à intensifier la diffusion d’informations afin que la population puisse prendre des mesures préventives à l’avance.

VNA/CVN