Le typhon Kalmaegi s’approche du Centre du Vietnam, alerte aux intempéries

Le typhon Kalmaegi, la 13 e tempête à se former en Mer Orientale cette année se déplaçait directement vers les provinces du Centre du Vietnam les 6 et 7 novembre. Les autorités appellent à la vigilance, notamment sur le littoral.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 01h00 ce 5 novembre, le centre du typhon Kalmaegi était situé à environ 610 km à l'Est de l'île de Song Tu Tây. Il affichait des vents soutenus de force 13 (134-149 km/h), avec des rafales allant jusqu'au niveau 16. Le typhon se déplace en direction Ouest-Nord-Ouest à une vitesse de 20-25 km/h.

Photo : VNA/CVN

Les prévisions indiquent que le typhon se déplacera en Mer Orientale et pourrait atteindre les terres entre Quang Ngai et Dak Lak vers 1h00 le 7 novembre, avec des vents de force 12 et des rafales de niveau 15. Le niveau de risque de catastrophe naturelle est élevé (niveau 4) pour la région côtière de Dà Nang à Khanh Hoà et l'Est des provinces de Quang Ngai à Dak Lak.

Une alerte particulière a été émise concernant le littoral, de la ville de Huê à Dak Lak, où l'on s'attend à une montée du niveau de la mer de 0,3 à 0,6 mètre à partir de la fin d'après-midi du 6 novembre. Cette hausse, accompagnée de fortes vagues, risque de provoquer des inondations dans les zones de basse altitude, des débordements de digues et de routes côtières, ainsi que l'érosion du littoral. Les autorités recommandent également une vigilance accrue pour la navigation et l'aquaculture dans les zones concernées.

La zone allant de Dà Nang à Dak Lak doit se préparer à de très fortes précipitations du 6 au 7 novembre, avec des cumuls allant de 200 à 400 mm, et localement plus de 600 mm. Les régions allant du Sud de Quang Tri à Huê, Khanh Hòa et Lâm Dông pourraient recevoir entre 150 et 300 mm de pluie.

Dans la province de Quang Ngai, les forces de l'ordre et les autorités locales ont rapidement déployé des mesures d'intervention. La poste de garde-frontière de Sa Huynh est en service 24h/24 pour dénombrer les navires et appeler par haut-parleur les bateaux à rejoindre le port pour s'abriter.

Deux équipes mobiles ont été formées à Sa Huynh et Khanh Cuong pour aider les habitants à sécuriser leurs maisons et à se préparer à l'évacuation si les autorités locales l'ordonnent.

Le typhon devrait s'affaiblir en une zone de basse pression au-dessus du Sud-Est de la Thaïlande d'ici le 8 novembre, mais la population est appelée à rester extrêmement vigilante face aux risques de tornades et de vents violents avant et pendant l'arrivée du typhon.

VNA/CVN