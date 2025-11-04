Le Vietnam s’emploie à améliorer sa gestion des catastrophes

Dans une dépêche concernant la réponse rapide apportée aux inondations dans le Centre du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts des comités du Parti, des agences gouvernementales, de la population, ainsi que des forces armées et de police pour prévenir, gérer et atténuer les dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Les inondations d’une violence exceptionnelle qui ont frappé le Centre du Vietnam fin octobre ont causé d’importantes pertes humaines et matérielles. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et d’autres dirigeants du Parti et de l’État ont suivi de près la situation, se rendant dans des zones sinistrées pour apporter leur soutien et partager les difficultés.

Le gouvernement, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et les chefs des ministères, des secteurs et des collectivités locales ont coordonné étroitement les opérations de secours, mobilisant au maximum les ressources locales afin de minimiser les dégâts et de permettre à la population de retrouver rapidement une vie normale.

Le chef du gouvernement a demandé aux secrétaires des comités du Parti et aux présidents des comités populaires des provinces et villes sinistrées, notamment Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Quang Tri et Hà Tinh, ainsi qu’aux chefs de ministères et de secteurs, de poursuivre avec vigueur et efficacité la mise en œuvre des mesures d’atténuation des catastrophes naturelles, et ce, avec la plus grande diligence.

Conformément à la décision N°1585/QD-TTg du Premier ministre, datée du 23 juillet 2025, le Comité national de pilotage de la défense civile a été créé, en remplacement de l’ancien Comité central de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et du Comité national de recherche et de sauvetage.

Le Comité national de pilotage de la défense civile est un organisme intersectoriel de coordination chargé de conseiller le gouvernement et le Premier ministre sur l’organisation, l’orientation et la gestion des activités de protection civile au niveau national. Il supervise directement les comités de commandement de la défense civile des ministères, des secteurs et des collectivités locales au niveau provincial.

Photo : VNA/CVN

Cet organisme conseille le Premier ministre sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, plans et directives relatifs à la défense civile, à la gestion des incidents, aux catastrophes et aux opérations de recherche et de sauvetage. Il se coordonne également avec les ministères, les agences et les collectivités locales en matière de prévention, d’intervention et d’atténuation des dommages.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside le Comité de pilotage ; ses vice-présidents sont le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (membre permanent), le ministre de la Défense, Phan Van Giang, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, et la ministre de la Santé, Dào Hông Lan.

Conformément au décret N°200/2025/ND-CP, la structure du Comité provincial de commandement de la défense civile prévoit que le président du Comité populaire local en est le chef et le vice-président du Comité populaire provincial le chef adjoint permanent. Une structure similaire s’applique au niveau municipal.

Depuis 2021, l’efficacité des efforts de prévention et de gestion des catastrophes est évaluée par le règlement N°01/QD-TWPCTT, qui utilise des indicateurs spécifiques pour un suivi et une évaluation objectifs et équitables des résultats annuels au niveau provincial. Cet ensemble d’indicateurs comprend quatre groupes, 24 critères principaux et 52 sous-critères, pour un score total de 100 : organisation et tâches (15 points) ; prévention (45 points) ; intervention (20 points) ; et atténuation des conséquences (20 points).

Les provinces et les villes obtenant un score supérieur à 80% sont considérées comme ayant réalisé de bonnes performances. Celles dont le score se situe entre 50% et 80% sont considérées comme ayant atteint leurs objectifs, mais nécessitent des améliorations. Un score inférieur à 50% est considéré comme insatisfaisant.

Pour être reconnues par le Premier ministre et le président du Comité national de pilotage de la défense civile, les autorités, et notamment les présidents des comités populaires provinciaux, doivent faire preuve de proactivité et de détermination, et proposer des solutions efficaces pour soutenir la population, en fondant l’évaluation sur des critères précis et non sur de simples formalités.

Conformément à la directive N°45-CT/TW du Politburo, datée du 14 avril 2025, le secrétaire du comité provincial du Parti ne doit pas être originaire de la province.

La conclusion N°201-KL/TW, adoptée le 31 octobre 2025 par le Politburo, dispose également que 100% des présidents des comités populaires, des chefs des commissions de contrôle et des inspecteurs en chef au niveau provincial doivent être des personnes non originaires de la localité. Cette mesure doit être mise en œuvre d’ici le 15 décembre de cette année.

Cette rotation des dirigeants aux postes clés vise à prévenir le régionalisme et à garantir l’objectivité et l’impartialité de la direction, notamment en matière de prévention et d’atténuation des catastrophes naturelles. Les dirigeants doivent agir en tant que représentants du Parti, en privilégiant le bien-être de tous les citoyens et non celui de leurs seuls proches.

Tout argument suggérant que les fonctionnaires non originaires de la localité agiraient avec "lenteur", "indifférence envers la population" ou "manque de considération pour les citoyens" est considéré comme erroné, partial et biaisé, et témoigne d’une incapacité à distinguer le bien du mal.

VNA/CVN