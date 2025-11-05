Première ligne de bus électrique à Côn Dao en décembre prochain

Côn Dao, zone spéciale de Hô Chi Minh-Ville, devrait accueillir sa première ligne de bus électrique en décembre, selon le Département municipal de la construction.

>> Le Parc national de Côn Dao relâche 120.000 bébés tortues en mer

>> Côn Dao prévoit de lancer sa première ligne de bus électrique en décembre

Dans un rapport soumis au Comité populaire municipal, le département a indiqué qu'il collaborerait avec des investisseurs pour lancer la ligne de bus électrique n° 173, reliant le centre de Con Dao à l'aéroport de Co Ong. Cette ligne sera exploitée par des bus électriques d'une capacité de 28 à 60 places.

Photo : SGGP/CVN

Le trajet, d'une distance d'environ 17,1 kilomètres (sous réserve d'ajustements après étude), partira du marché de Con Dao et arrivera à l'aéroport de Con Dao. La ligne circulera tous les jours de 5h00 à 20h00, chaque trajet durant environ 30 minutes, avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes.

Suite à la mise en service de la ligne 173, le Département de la Construction prévoit de collaborer avec les investisseurs pour lancer les autres lignes de bus électriques lors des phases ultérieures.

Selon le plan de transport de la ville, le réseau de bus de Con Dao comprendra six lignes au total, totalisant environ 74 kilomètres. Ces lignes devraient couvrir près de 90 % du réseau routier de l'île, facilitant ainsi les déplacements des passagers entre les principaux pôles de transport tels que le port de Ben Dam et l'aéroport de Con Dao, ainsi que le centre de la zone spéciale (marché de Con Dao).

VNA/CVN