Hô Chi Minh-Ville : Ouverture de la Semaine de l’énergie du Vietnam 2025

Le 5 novembre, dans la mégapole du Sud, la Semaine de l’énergie du Vietnam 2025 (Vietnam Energy Week 2025) a officiellement ouvert ses portes au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC).

>> Les énergies renouvelables ralentissent, rendant difficile l'objectif de tripler les capacités

>> Hô Chi Minh-Ville : le réseau du transport public "vert" s’envole

>> Hô Chi Minh-Ville établit un écosystème énergétique vert et durable

>> Hanoï développe les sources d’énergie renouvelables

L’événement réunit des centaines d’entreprises, d’experts et d’organisations internationales dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, des industries de soutien, des centres de données et des technologies HVAC.

Organisée conjointement par la société Informa Markets, le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, le Service de l’électricité et des énergies renouvelables (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), l’Association vietnamienne de réfrigération et de climatisation, ainsi que de nombreuses associations et partenaires nationaux et étrangers, la manifestation se tient du 5 au 7 novembre.

La Semaine de l’énergie du Vietnam 2025 constitue un forum global de coopération, établissant un pont entre politiques publiques, entreprises et technologies dans le processus de transition vers une énergie verte et le développement des industries de soutien. L’événement illustre non seulement la tendance inévitable vers une économie à faible émission de carbone, mais aussi l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone (Net Zero) d’ici 2050.

Selon les organisateurs, la Semaine de l’énergie du Vietnam 2025 attire des centaines de stands nationaux et internationaux, dont plus de 200 entreprises vietnamiennes. Des pavillons venus de Chine, de Taïwan (Chine), de la République de Corée, de Singapour, de l’Inde et de l’Allemagne présentent une large gamme de produits et de technologies de pointe dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité, des équipements électriques, de l’industrie de soutien, du HVAC et des bâtiments intelligents, avec des marques telles que Huawei, Gree, Le Long, EVN, Taizou, Horngyu, Mecc, entre autres.

Trois expositions parallèles pour un développement durable

Dans le cadre de cet événement, trois expositions spécialisées se tiennent simultanément, illustrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, de l’industrie et des infrastructures numériques.

L’Exposition internationale sur les technologies de l’électricité, les énergies renouvelables et le stockage d’énergie, coorganisée par le Centre d’information sur l’énergie et le développement du marché de l’électricité, constitue le point fort de la semaine. Elle présente des solutions technologiques pour la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, visant à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité énergétique et à optimiser le marché de l’électricité.

L’Exposition internationale sur les technologies HVAC, les systèmes de réfrigération et les bâtiments intelligents, organisée en partenariat avec l’Association vietnamienne de réfrigération et de climatisation, se concentre sur les solutions d’efficacité énergétique, d’automatisation et de réduction des émissions de carbone dans les secteurs de la construction et de l’urbanisme. Ce domaine est identifié par le gouvernement vietnamien comme un pilier de la Stratégie de croissance verte et du Plan de développement des villes intelligentes à l’horizon 2050.

L’Exposition sur les produits des industries de soutien et les équipements électriques 2025, placée sous la direction du Département de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, joue un rôle de passerelle entre les entreprises locales et les investisseurs nationaux et étrangers. Elle permet aux entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits, de participer à des programmes de promotion commerciale et de renforcer leur transition vers une production plus verte.

En outre, l’événement international sur les technologies des centres de données et du cloud computing au Vietnam, soutenu par l’Association vietnamienne d’Internet et le Club du Cloud Computing et des centres de données, également organisé à cette occasion, offre une vision complète des infrastructures numériques, de la transformation digitale et du développement des centres de données verts – un pilier essentiel de l’économie numérique vietnamienne pour la période 2025–2035.

L’énergie verte, pilier de la croissance durable

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce et le groupe EVN, le Vietnam accélère sa transition énergétique verte, avec pour objectif d’ici 2035 d’ajouter 150.000 MW de capacité d’énergies renouvelables et d’atteindre 80 à 100% d’énergie propre d’ici 2050. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la production nationale d’électricité a dépassé 240 milliards de kWh, dont près de 14% provenaient des énergies renouvelables - une preuve de la stabilité du secteur.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Trinh Quôc Vu, directeur adjoint du Département de l’électricité du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré: "La Semaine de l’énergie du Vietnam 2025 revêt une importance particulière dans le contexte de la transition énergétique menée par le Vietnam vers une économie durable, moderne et autonome. Cet événement constitue non seulement un forum d’échange et de présentation des nouvelles technologies et des tendances de développement du secteur énergétique, mais aussi une action concrète pour concrétiser les grandes orientations du Parti et du gouvernement en matière de sécurité énergétique nationale, de développement d’un marché de l’électricité compétitif et de promotion d’une utilisation efficace de l’énergie".

Il a ajouté que la Semaine s’inscrit pleinement dans les grandes résolutions du Vietnam, en mettant l’accent sur le lien entre politique, technologie et investissement, et en favorisant la coopération entre les pouvoirs publics, les organisations internationales et le monde des affaires. En particulier, le Salon des technologies de cet événement, coorganisé par le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, offre un espace privilégié pour articuler politique, technologie et investissement dans le secteur énergétique.

Une kyrielle d’activités complémentaires

Outre les expositions, les organisateurs ont programmé une série de conférences thématiques pendant les trois jours de l’événement, notamment: la Conférence internationale sur la transition énergétique du Vietnam, la Conférence sur les centres de données et le cloud computing, le Forum "Le parcours Net Zero du Vietnam : transformer les objectifs en actions", la Conférence HVAC "Neutralité carbone : potentiel et solutions", ainsi qu’un programme de formation publique sur le marché du carbone et des sessions de mise en relation B2B pour les fournisseurs et partenaires commerciaux.

Pour la première fois, le programme de formation sur le marché du carbone est organisé dans le cadre de la Semaine de l’énergie de cette année, afin de diffuser des connaissances et des outils pratiques pour aider les entreprises à participer à ce marché, considéré comme un levier clé du développement durable et de la conformité aux normes ESG.

Texte et photos : Tân Dat/CVN