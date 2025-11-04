Sous les eaux à Huê : des dizaines de glissements de terrain et des milliers de foyers touchés

Dans la soirée du 3 novembre, les niveaux d’eau sur les principaux cours d’eau de la ville de Huê ont commencé à baisser, mais la situation reste préoccupante dans plusieurs zones touchées par les crues.

Photo : VNA/CVN

Le niveau des eaux de la rivière des Parfums, à Kim Long, a progressivement baissé, se situant à 0,07 m en dessous du niveau d’alerte 3. Le niveau de la rivière Bô, à Phu Oc, a également diminué, mais reste 0,3 m au-dessus du seuil d’alerte 3.

Selon le Comité directeur de la défense civile de Huê, à 17h00 le même jour, plus de 54.600 habitations dans l’ensemble de la ville étaient toujours inondées, avec des profondeurs variant de 0,5 à 1 mètre. Les zones les plus touchées comprennent les communes et quartiers de Quang Diên, Phong Dinh, Hoa Châu, Thanh Thuy, Phu Hô, entre autres. Les autorités locales poursuivent le recensement des dommages.

Actuellement, 38 glissements de terrain graves ont été signalés dans l’ensemble de la ville. Les plus importants se situent dans la commune de Khe Tre, avec 17 points recensés au col de Ka Tu, le long de la route provinciale 14B, sur les routes intercommunales et villageoises, ainsi que le long des ruisseaux. La commune de Binh Diên compte deux points sur la route nationale 49, six autres le long de la route Hô Chi Minh, et un glissement de talus au point kilométrique Km 23+800 de la route nationale 49, entre Cham et le pont Tuan.

Dans la matinée du même jour, la centrale hydroélectrique de Rào Trang 4 a signalé une inondation d’environ 10 centimètres sur le plancher de l’usine. Celle-ci a temporairement suspendu ses activités pour procéder aux réparations, en ouvrant trois vannes afin de réguler le débit d’eau vers l’aval. L’ensemble du personnel a été évacué en sécurité vers le bâtiment d’opération.

VNA/CVN