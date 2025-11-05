Hô Chi Minh-Ville : audit des émissions pour 502 entreprises

Selon le Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC) de la ville, 502 entreprises de Hô Chi Minh-Ville sont tenues de réaliser un audit de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ces entreprises opèrent dans quatre grands secteurs : l’industrie et le commerce, les transports, la construction, ainsi que les ressources naturelles et l’environnement.

Cette obligation fait suite à la publication par le gouvernement de la liste des entreprises concernées par cet audit, conformément à l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Un séminaire intitulé "Gestion, vérification et calcul des gaz à effet de serre : normes clés et erreurs de déclaration courantes selon la norme ISO 14064-1:2018" s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville la semaine dernière. Ce séminaire était organisé par l’ITPC.

D’après l’organisme, la pression en matière de conformité s’accroît également de la part des marchés internationaux.

À partir de 2026, les exportateurs vers l'UE, notamment ceux des secteurs du ciment, de l'électricité, des engrais, du fer et de l'acier, de l'aluminium et de l'hydrogène, devront non seulement déclarer leurs émissions, mais également acquérir des certificats du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a déclaré que cela constituerait non seulement une obligation légale, mais aussi un défi majeur pour les entreprises vietnamiennes.

Elle a souligné que la ville mettait en œuvre diverses mesures pour aider les entreprises à se conformer aux objectifs climatiques nationaux et internationaux, contribuant ainsi à des avantages environnementaux et économiques à long terme et renforçant la position du Vietnam sur la scène internationale.

Lors de l'atelier, des experts ont mis en lumière les aspects clés de la norme internationale ISO 14064-1:2018 et les erreurs courantes de déclaration dans les inventaires de gaz à effet de serre afin de garantir la transparence, la fiabilité et la facilité de vérification.

Ils ont également expliqué aux participants comment établir des rapports d'inventaire de GES conformément à la norme ISO 14064-1:2018.

Ils ont recommandé aux entreprises de revoir leurs opérations, de se conformer rigoureusement aux exigences méthodologiques et de mettre en place des systèmes d'assurance et de contrôle qualité robustes afin de garantir la transparence et l'exactitude des données.

Une préparation adéquate permettrait aux entreprises de transformer la conformité environnementale en un avantage concurrentiel durable, tant au niveau national qu'international, ont-ils ajouté.

Selon les organisateurs, afin de se conformer aux réglementations internationales et de soutenir l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici 2050, le Vietnam développe en urgence un marché national de crédits carbone, s'appuyant sur le cadre juridique de la loi de 2020 sur la protection de l'environnement.

Conformément à la feuille de route, un système d'échange de quotas d'émission sera expérimenté à partir de 2025 et officiellement adopté en 2028.

VNA/CVN