Le Vietnam se mobilise face au typhon Kalmaegi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné mardi 4 novembre la mobilisation préventive de l’ensemble du système politique et des forces armées à l’approche du typhon Kalmaegi, qui devrait toucher terre dans le Centre du pays.

>> Le typhon Kalmaegi se dirige vers Mer Orientale, l’air froid fait frisonner le Nord

>> Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Photo : CTV/CVN

Cette décision fait suite à l’avertissement du Centre national de prévision hydrométéorologique, selon lequel Kalmaegi, le treizième typhon à atteindre la Mer Orientale cette année, devrait s’intensifier. Il devrait toucher terre avec des vents de force 13 à 14 et des rafales pouvant atteindre force 16 à 17, affectant les zones côtières et maritimes de la ville de Dà Nang à la province de Khanh Hoa.

Face à Kalmaegi, le chef du gouvernement a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux comités populaires des provinces et des villes situées sur la trajectoire du typhon d’agir selon le principe de "prévention proactive et précoce à distance".

Il a insisté sur la nécessité de se préparer au pire et de mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité de la population et minimiser les dégâts matériels, d’autant plus que le centre du pays se remet encore des pluies et inondations historiques récentes.

Parmi les directives spécifiques figurent l’inspection et l’évacuation urgentes de tous les navires se trouvant dans les zones à risque, leur mise en sécurité dans des abris ou leur éloignement de la trajectoire du typhon. Les communautés côtières devraient envisager de restreindre ou d’interdire la navigation et de réguler le trafic pendant le passage de la tempête.

Les autorités doivent inspecter et sécuriser les habitations, les infrastructures essentielles telles que les digues, les barrages et les systèmes d’irrigation, et aider les agriculteurs à récolter leurs cultures afin de limiter les pertes, en privilégiant la prévention.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également ordonné aux ministères de la Défense et de la Police de déployer du personnel et du matériel afin d’être prêts à procéder à des évacuations, des opérations de recherche et de sauvetage, et à garantir l’ordre et la sécurité.

Il a exhorté les secteurs de l’industrie, de la construction, de l’éducation, de la santé, des télécommunications et du tourisme à mettre en œuvre des plans visant à protéger leurs infrastructures, à maintenir les communications et à assurer la sécurité des étudiants, des patients et des touristes.

Les médias nationaux, tels que la Télévision vietnamienne, la Voix du Vietnam et l’Agence Vietnamienne d’Information, ont reçu pour instruction d’intensifier leur couverture médiatique afin de tenir le public informé de l’évolution du typhon et des consignes des autorités, et de diffuser des guides pratiques d’autoprotection.

Kalmaegi approche à un moment particulièrement critique pour la région du Centre, ce qui a incité le gouvernement à déclencher une vaste opération d’intervention rapide dont l’objectif principal est de préserver des vies humaines face à ce phénomène naturel extrêmement destructeur.

VNA/CVN