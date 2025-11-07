Kalmaegi s’affaiblit mais continue de provoquer de fortes pluies au Centre

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, en début de matinée du 7 novembre, la dépression tropicale issue du typhon Kalmaegi (le 13 e frappant le Vietnam en 2025) s’est affaiblie en une zone de basse pression sur le Sud du Laos.

Photo : Dinh Quân/VNA/CVN

Au cours des 12 heures à venir, cette zone devrait poursuivre sa trajectoire vers l’ouest-nord-ouest avant de se dissiper complètement. Il s’agit du dernier bulletin concernant le typhon Kalmaegi.

Du 7 au 8 novembre, les provinces de Thanh Hoa au nord de Quang Tri continueront de connaître des pluies modérées à fortes, localement supérieures à 200 mm. Au Sud, des averses orageuses sont attendues, avec risques d’inondations localisées, d’éclairs, de grêle et de vents violents. Niveau de risque météorologique : degré 1.

En mer, le 7 novembre, le sud du golfe du Bac Bô enregistrera des vents de force 6, rafales de 7 à 8, et des vagues de 2,5 à 3,5 m. Entre le sud de Dà Nang et Gia Lai, vents de force 5 à 6, rafales de 7 à 8. Des orages accompagnés de tourbillons et de vents violents sont probables sur le nord de la Mer Orientale, y compris Hoàng Sa. À partir de la soirée du 8 novembre, des vents de nord-est se renforceront à force 7 à 9, provoquant une mer très agitée avec des vagues de 3 à 5 m. Niveau de risque en mer : degré 2.

À Dak Lak, Kalmaegi a causé des dégâts matériels : toitures arrachées, arbres abattus. Les forces militaires et policières locales ont été mobilisées dès la nuit pour évacuer les habitants et dégager les routes. Dans plusieurs communes côtières, le déversement des barrages hydroélectriques a entraîné une montée des rivières et des inondations dans les zones basses.

Les autorités renforcent la prévention face aux risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans les provinces de Quang Tri à Lâm Dông.

VNA/CVN