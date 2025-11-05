Alerte au typhon Kalmaegi

Fortes pluies attendues les 6 et 7 novembre de Dà Nang à Dak Lak

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le typhon Kalmaegi, le 13 e atteignant la Mer Orientale cette année, devrait provoquer de très fortes pluies les 6 et 7 novembre sur la zone allant de Dà Nang à Dak Lak, avec des cumuls de 200 à 400 mm, localement plus de 600 mm.

Photo : VNA/CVN

Vers 10h00 du 5 novembre, l’œil du typhon se trouvait à environ 450 km à l’est de l’île Song Tu Tay, avec des vents de 134 à 166 km/h et des rafales atteignant 200 km/h. Le typhon se déplace vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h. Il devrait toucher terre dans la région du Centre méridional, affectant notamment Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak. Le niveau de risque de catastrophe naturelle est évalué à 4.

Sous l’effet du typhon, la mer sera très agitée avec des vagues pouvant atteindre 8 à 10 mètres. Les zones côtières de Huê à Dak Lak sont averties d’une possible surélévation du niveau de la mer de 0,3 à 0,6 mètre, provoquant inondations et érosions littorales.

Face à cette situation, les autorités provinciales ont pris des mesures urgentes. À Dak Lak, le président du Comité populaire provincial a ordonné l’interdiction totale de sortie en mer à partir de 6h00 du 5 novembre et la suspension de toute activité de pêche. Les forces de la garde-frontière, de la pêche et de l’environnement sont mobilisées pour assurer la sécurité des navires et des zones aquacoles. Le Département de l’éducation a également décidé la fermeture des écoles du 5 au 7 novembre dans les zones côtières exposées.

À Quang Tri, les autorités locales ont renforcé les mesures de prévention contre les pluies et les crues, nettoyé les zones touchées par les récentes inondations et préparé aussi des plans d’évacuation des habitants des zones à haut risque de glissement de terrain et d’inondation. La province a recensé 9 morts, un disparu et plus de 10.000 foyers touchés par les inondations ces derniers jours.

Les services compétents poursuivent les opérations d’évacuation, d’assistance aux sinistrés et de sécurisation des embarcations dans les ports d’abri, tout en appelant la population à redoubler de vigilance face à la progression du typhon Kalmaegi.

VNA/CVN