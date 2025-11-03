Le Vietnam promeut une gestion durable de ses réserves de biosphère

Le Comité national vietnamien pour l’homme et la biosphère (MAB), en coordination avec la province centrale de Khanh Hoa, a tenu le 3 octobre une conférence afin d’examiner le Réseau mondial des réserves de biosphère du pays à l’horizon 2025 et de définir les activités pour la période 2026-2035, conformément au Plan d’action stratégique de Hangzhou (Chine), récemment adopté par l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Cette réunion a permis aux autorités locales et aux 11 conseils de gestion des réserves de biosphère mondiales du Vietnam d’échanger leurs expériences et de discuter des mesures à prendre pour une gestion plus efficace.

Le Vietnam compte actuellement 11 réserves de biosphère reconnues par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), couvrant une superficie totale de plus de 4,65 millions d’hectares répartis dans 12 provinces et villes, ce qui le place au deuxième rang en Asie du Sud-Est après l’Indonésie. Parmi ces réserves figurent Cân Gio, Cat Bà, le Delta du fleuve Rouge, Kiên Giang, Cù Lao Chàm-Hôi An, le cap Cà Mau, Langbiang, Kon Ha Nung et Nui Chua.

Outre leur reconnaissance par l’UNESCO, ces réserves bénéficient également de nombreuses désignations internationales, telles que celles décernées par la Convention de Ramsar et la Liste verte de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Certaines zones centrales ont été désignées "Jardins du patrimoine de l’ASEAN" en raison de leur grande valeur écologique et biologique.

Selon Duong Minh Lam, secrétaire général du Comité national vietnamien pour la gestion des réserves de biosphère (MAB), les écosystèmes des réserves vietnamiennes présentent une incroyable diversité, allant des forêts et des mers aux zones humides et aux mangroves, et abritent de nombreuses espèces rares et menacées, comme le langur à pieds noirs, les tortues marines et les coraux.

Grâce au leadership du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et au soutien des comités populaires locaux et du Comité national vietnamien pour l’UNESCO, les réserves ont renforcé leur rôle non seulement dans la conservation de la biodiversité, mais aussi dans la promotion du développement durable, l’éducation à l’environnement, la recherche scientifique et l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, les réserves de biosphère du Vietnam sont devenues des pôles de coopération internationale en matière de conservation et de développement durable, ainsi que des destinations écotouristiques attractives pour les visiteurs vietnamiens et étrangers. La sensibilisation du public à l’importance de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité s’est considérablement améliorée, et les modèles de production durable, les pratiques d’économie circulaire et les initiatives d’économie verte se sont développés dans les zones tampons.

Cependant, les changements administratifs et les impacts du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la pollution environnementale ont partiellement affecté les activités de certaines réserves.

Le président du Comité national vietnamien du MAB, Nguyên Van Hiên, a souligné que le Plan d’action stratégique de Hangzhou 2026-2035 définit les réserves de biosphère comme des "laboratoires vivants" et des "plateformes d’apprentissage" pour le développement durable. Ce plan définit 34 objectifs, dont la conservation et la restauration des écosystèmes, la lutte contre le changement climatique, la gestion durable des ressources et la promotion de l’égalité des sexes et de la participation communautaire.

Il a souligné que le Vietnam intégrera activement les objectifs du plan dans ses stratégies nationales afin de renforcer son rôle au sein du Réseau mondial des réserves de biosphère et de contribuer à l’objectif de "Vivre en harmonie avec la nature".

De son côté, un représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a insisté sur la nécessité pour les collectivités territoriales abritant des réserves de biosphère de promouvoir les programmes d’évaluation environnementale, d’améliorer la communication et de mobiliser la population et les entreprises en faveur de la conservation de la biodiversité et de la création de moyens de subsistance durables.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique, les initiatives de protection de l’environnement et les mesures d’adaptation au changement climatique, ainsi que de diversifier les sources de financement pour améliorer la gestion des réserves.

Grâce à des efforts conjoints et à des actions concrètes, le Vietnam réaffirmera son engagement envers la communauté internationale en matière de gestion efficace des réserves de biosphère et contribuera de manière tangible au développement durable et au bien-être de sa population.

VNA/CVN