Typhon Kalmaegi : fortes pluies et crues soudaines redoutées

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le typhon Kalmaegi, la 13 e tempête à se former en Mer Orientale cette année, continue de maintenir son intensité et sa trajectoire vers l’ouest-nord-ouest, tout en se rapprochant rapidement des côtes du Centre du Vietnam.

À 08h00, le 6 novembre, l’œil du typhon se situait à environ 13,2°N - 112,3°E, soit à 310 km à l’est-sud-est de Quy Nhon (province de Binh Dinh). La vitesse maximale des vents près du centre atteignait la force 14 (150 à 166 km/h), avec des rafales allant jusqu’à la force 17, tandis que le système progressait vers l’ouest-nord-ouest à environ 30 km/h.

D’ici 19 heures le 6 novembre, le typhon devrait se trouver à proximité des côtes des provinces de Quang Ngai à Dak Lak, avec des vents de force 13 à 14, rafales 17, entraînant un niveau de risque de catastrophe naturelle de degré 4 pour la région centrale de la Mer Orientale et les zones maritimes comprises entre Quang Ngai et Dak Lak, y compris la zone spéciale de Ly Son.

Les provinces allant du sud de Quang Tri à Dà Nang et Khanh Hoà, ainsi que leurs zones côtières, seront placées en alerte de niveau 3.

Selon les prévisions, le typhon poursuivra sa progression vers l’ouest-nord-ouest et devrait toucher terre dans la nuit du 6 au 7 novembre, avant de s’affaiblir en dépression tropicale sur le sud du Laos dans la matinée du 7 novembre, avec des vents réduits à la force 7 (50-61 km/h) et des rafales de force 9.

Dans la soirée du même jour, il devrait se dissiper sur l’est de la Thaïlande, ne laissant qu’une zone de basses pressions résiduelles.

Les autorités mettent en garde contre des vents violents, une forte houle et une élévation du niveau marin. Sur la mer de l’Est, les vents atteignent localement la force 12 à 14, avec des rafales de force 17, générant des vagues de 8 à 10 m près du centre du typhon, et de 5 à 7 m dans la région centrale.

Les zones maritimes comprises entre le sud de Quang Tri et Khanh Hoa, y compris Ly Son et Cu Lao Cham, connaîtront des vents pouvant atteindre la force 11, transformant la mer en un état très agité à houleux.

Sur le littoral allant du sud de Quang Tri à Dak Lak, la surcote provoquée par le typhon pourrait atteindre 0,4 à 0,8 m, entraînant des inondations côtières, des débordements de digues et des glissements de terrain dans les zones basses. Les navires, les fermes aquacoles et les infrastructures maritimes des zones concernées risquent d’être gravement affectés par les rafales, les orages et les hautes vagues.

À terre, à partir de l’après-midi du 6 novembre, les provinces du sud de Da Nang à Dak Lak devraient enregistrer des vents pouvant atteindre la force 8 à 9, avec des pointes à la force 12 sur la trajectoire directe du cyclone, notamment à l’est de Quang Ngai et Gia Lai. Les régions situées du sud de Quang Tri au nord de Khanh Hoà connaîtront des vents de force 6 à 7, avec des rafales de force 8 à 9.

Les précipitations associées seront intenses et généralisées. Du 6 au 7 novembre, elles atteindront 200 à 400 mm dans les provinces de Da Nang à Dak Lak, avec des pics dépassant 600 mm localement. Huê, Khanh Hoà et Lâm Dông recevront 150 à 300 mm, voire 450 mm par endroits. Entre le 7 et le 8 novembre, les pluies s’étendront vers le nord, de Quang Tri à Thanh Hoà, avec 50 à 150 mm en moyenne, et jusqu’à 200 mm localement.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique avertit d’un risque élevé de précipitations extrêmes, pouvant dépasser 200 mm en trois heures, ainsi que d’orages violents, de tornades locales et de rafales dangereuses avant et pendant l’impact sur la terre ferme.

Les niveaux de risque de catastrophe sont fixés à 4 pour la région centrale de la mer de l’Est et les provinces de Quang Ngai à Gia Lai, et à 3 pour les zones côtières allant du sud de Quang Tri à Dà Nang et Khanh Hoà. Le prochain bulletin météorologique sera publié à 11 heures le 6 novembre, a précisé le Centre.

