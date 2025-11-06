Typhon Kalmaegi : les provinces du Centre en état d’alerte maximale

Selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques, le typhon Kalmaegi, le 13 e frappant la Mer Orientale cette année, a gagné en intensité, atteignant le niveau 14, avec des rafales jusqu’au niveau 17. Il continue de se déplacer très rapidement, à une vitesse de 30 à 35 km/h, en direction des zones côtières du Centre.

Photo : VNA/CVN

Le typhon devrait affecter une vaste zone allant de Quang Tri à Khanh Hoà provoquant de fortes à très fortes pluies accompagnées d’orages dans des provinces du Centre.

À Đak Lak, face à l’évolution complexe du typhon, le vice-président du Comité populaire provincial, Truong Công Thai, a publié dans l’après-midi du 6 novembre une dépêche d’urgence demandant aux autorités locales de déployer immédiatement les mesures de prévention et de réponse.

Les localités doivent informer en continu la population, empêcher strictement toute personne de rester sur les bateaux, cages flottantes d’aquaculture, et appliquer l’interdiction de sortie en mer. Elles doivent également contrôler la circulation pendant la période d’impact direct du typhon et procéder à l’évacuation complète des habitants des zones à risque, en les aidant à sécuriser leurs habitations.

À 16h00, les opérations d’évacuation étaient achevées. Pour faire face au typhon, le Commandement militaire provincial a mobilisé plus de 3 860 soldats, 34 véhicules, 60 engins spécialisés et 34 canots.

À Quang Ngai, dans l’après-midi, cinq délégations provinciales ont été dépêchées sur le terrain pour inspecter les zones jugées les plus vulnérables. À Long Phung, une zone basse fortement exposée, l’évacuation des 2 000 habitants vers des lieux sûrs a été totalement finalisée.

Ces derniers jours, les autorités locales ont activement soutenu la population dans les préparatifs. L’ensemble des 96 communes, quartiers et zones spéciales de la province ont appliqué strictement les directives de l’autorité centrale et provinciale.

À Đà Nang, le général de brigade Lê Đinh Cuong, commandant des Garde-côtes vietnamiens, a inspecté, le 6 novembre, à Nui Thành, la préparation du Commandement de la zone maritime 2 face au typhon Kalmaegi.

La zone maritime 2 a constitué six équipes mobiles terrestres, deux équipes fluviales et cinq équipes de sensibilisation. Elle suit en permanence la trajectoire du typhon et la situation des pêcheurs, tout en guidant les navires vers des zones d’ancrage sûres. L’unité maintient 100% de ses effectifs en état d’alerte et dirige 13 navires qui sont toujours prêts pour assurer l’assistance et le sauvetage si nécessaire.

À Lâm Đông, dans l’après-midi, le service provincial de l’Éducation et de la Formation a adressé une note aux établissements scolaires et aux autorités locales, leur demandant de prendre l’initiative en suspendant les cours dans les zones à risque d’inondation, de glissements de terrain ou de vents violents.

Les écoles doivent également renforcer la sensibilisation des élèves, enseignants et parents, leur interdire de traverser les rivières, zones inondées ou instables, et coordonner étroitement avec les forces locales pour garantir la sécurité des élèves et des infrastructures scolaires.

