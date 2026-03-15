Élections législatives et locales : le cœur et l'esprit de la diaspora tournés vers la Patrie

Le 15 mars, près de 79 millions d'électeurs vietnamiens se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Cette fête de la nation, célébrée des grandes villes aux villages reculés, a trouvé un écho profond auprès de la communauté des 6,5 millions de Vietnamiens résidant à l'étranger.

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Photo : VNA/CVN

Pour les Vietnamiens d'outre-mer vivant dans plus de 130 pays et territoires, ce scrutin n'est pas seulement un événement politique majeur, mais aussi une occasion d'exprimer leur attachement indéfectible à leur terre d'origine.

Interrogés par les correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), de nombreux Vietnamiens d'outre-mer ont exprimé leur confiance dans la capacité de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le nouveau mandat à continuer de représenter la volonté et les aspirations du peuple, à adopter des politiques favorisant le développement socio-économique et à renforcer les liens avec la communauté vietnamienne à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Duy Anh, président d’honneur de l'Association des Vietnamiens à Fukuoka, au Japon, a souligné les avancées législatives du mandat précédent en matière d'institutions. Il a émis l'espoir que les nouveaux élus feront preuve de vision pour élaborer des politiques à long terme répondant aux enjeux de la mondialisation et de la transformation numérique.

Ce point de vue est partagé par le professeur et docteur Nguyên Ngoc Quê, de l’Institut supérieur des langues internationales en République de Corée, qui salue la modernisation du travail législatif. Selon lui, des lois approuvés sont plus proches de la réalité, améliorant l'environnement de l'investissement et ouvrant de nouvelles opportunités de coopération internationale.

De même, Denise Pham, directrice de la société immobilière KOVIRE à Séoul, a exprimé son souhaite que la XVIe Assemblée nationale poursuive les réformes, notamment dans la gestion des marchés et la transformation numérique.

Au Canada, plusieurs intellectuels et membres de la diaspora ont également souligné la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles afin de construire un environnement plus transparent et favorable aux entreprises, en particulier dans les secteurs de l’innovation, de la transformation numérique et du développement durable.

Pour sa part, l’ingénieur Luong Thê Huân, qui travaille en Malaisie, a émis l'espoir que l’activité législative devrait évoluer vers une approche orientée vers le service et le développement. Selon lui, le développement d'une "Assemblée nationale numérique" et de "Conseils populaires électroniques", grâce à l’application VNeID, contribuera à rapprocher les institutions des électeurs, à renforcer la transparence et à améliorer la supervision des grands projets nationaux.

Photo : VNA/CVN

Expert en supervision électorale internationale, Nguyên Huu Dông, président de l'Association des Vietnamiens au Mexique, suggère d'élargir les mécanismes de consultation auprès des experts expatriés. Selon lui, l’harmonisation de la législation avec les pratiques internationales contribuera également à renforcer la transparence et la confiance des partenaires.

La jeune génération vietnamienne étudiant à l’étranger suit également avec attention les évolutions du pays. De nombreux étudiants souhaitent davantage de politiques de soutien afin de pouvoir contribuer au développement de leur pays après leurs études.

Qu’ils soient au Vietnam ou à l’autre bout du monde, les Vietnamiens partagent, en ce jour d’élection, la même conviction : le pays poursuivra sa voie vers un développement durable.

VNA/CVN