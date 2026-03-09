Les femmes qui préservent la culture et la langue vietnamiennes au Japon

La communauté vietnamienne de la région de Kyushu, au Japon, a célébré la Journée internationale des femmes le 8 mars avec un programme intitulé "Préserver la culture vietnamienne - Préserver la langue vietnamienne au Japon", créant ainsi un espace chaleureux qui a réuni des familles vietnamiennes vivant éloignés du pays natal.

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est déroulé le 8 mars à l’Institut de langue japonaise GAG de Fukuoka et a attiré de nombreuses femmes, familles et enfants vietnamiens vivant, étudiant ou travaillant dans la région de Kyushu.

Ce programme était organisé conjointement par l’Association des femmes vietnamiennes de Kyushu, le Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes et l’Association des Vietnamiens de Fukuoka, sous le patronage du Consulat général du Vietnam à Fukuoka.

Lors de l’événement, Nguyên Thu Huong, du Consulat général du Vietnam à Fukuoka, a adressé ses vœux aux femmes vietnamiennes et a salué les efforts de la communauté vietnamienne de Kyushu pour préserver l’identité culturelle nationale. Cet objectif est rendu possible notamment grâce à la promotion de la langue vietnamienne auprès des familles et des jeunes générations nées à l’étranger.

La diplomate a souligné que le vietnamien n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un lien essentiel unissant les Vietnamiens de l’étranger à leur patrie et à leurs racines culturelles.

Nguyên Thi Minh Nguyêt, présidente de l’Association des femmes vietnamiennes de Kyushu, a mis en lumière le rôle des femmes vietnamiennes dans la préservation des valeurs culturelles familiales et la transmission de la langue aux enfants, d’autant plus que de nombreuses familles vivent à l’étranger.

Parallèlement, Nguyên Duy Anh, membre du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, secrétaire général du Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne et président d’honneur de l’Association des Vietnamiens de Fukuoka, a insisté sur le rôle primordial de la famille dans le maintien de la langue vietnamienne au sein des communautés de l’étranger.

Pour de nombreux enfants nés et élevés à l’étranger, la famille constitue la "première et la plus importante école de vietnamien", a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Des activités communautaires telles que le programme du 8 mars renforcent non seulement les liens entre les familles vietnamiennes, mais favorisent également l’amour de la langue vietnamienne et encouragent les jeunes générations de l’étranger à préserver les valeurs culturelles nationales, a-t-il indiqué.

L’un des moments forts de l’événement a été la table ronde "La mère et la langue vietnamienne", où des intervenants ont partagé leurs expériences d’éducation d’enfants dans des environnements multilingues et discuté de moyens d’aider les enfants nés au Japon à continuer à parler vietnamien à la maison.

Le programme comprenait également une représentation familiale d’ao dài, mettant en valeur le costume traditionnel vietnamien, ainsi que des activités interactives telles que des jeux en vietnamien pour les mères et les enfants et un espace "Messages d’amour" dédié aux mères.

VNA/CVN