Attentes des Vietnamiens au Canada envers la nouvelle Assemblée nationale

À l’approche des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, la communauté vietnamienne au Canada suit avec une attention particulière ces événements politiques majeurs du pays.

Lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Canada, Phan Thi Quynh Trang, fondatrice du Conseil culturel et éducatif Canada - Vietnam (CVCEC), a partagé les attentes de la diaspora vietnamienne envers la prochaine législature.

Selon elle, ces scrutins ne concernent pas seulement le développement intérieur du pays : ils renforcent également la confiance et la motivation de la communauté vietnamienne à l’étranger à rester attachée à la patrie et à contribuer à son essor.

Bien qu’ils vivent à l’étranger, de nombreux Vietnamiens continuent de suivre de près la situation politique et socio-économique du pays, en particulier les élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires. Ces scrutins sont considérés comme des étapes clés pour orienter le développement national.

Du point de vue de la communauté vietnamienne au Canada, suivre les activités de l’Assemblée nationale permet également de mieux comprendre les orientations du pays et d’identifier les opportunités de participation et de contribution au processus de développement national.

La représentante du CVCEC – organisation qui soutient les étudiants vietnamiens souhaitant étudier au Canada – a souligné que, malgré l’éloignement géographique, les Vietnamiens d’outre-mer souhaitent accompagner le développement du pays à travers diverses formes de coopération, notamment dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la culture et du partage de connaissances.

Évoquant le mandat écoulé de l’Assemblée nationale, Phan Thi Quynh Trang a estimé que celle-ci a adopté de nombreuses décisions importantes contribuant à promouvoir la croissance économique et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. Les efforts visant à perfectionner le système juridique, améliorer l’environnement d’investissement, encourager l’innovation et soutenir le développement des entreprises ont créé une base solide pour la croissance du pays.

Elle a également souligné le rôle de l’Assemblée nationale dans l’approbation et la mise en œuvre de plusieurs accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment le CPTPP, l’EVFTA et le RCEP, qui ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale pour le Vietnam et facilité l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour la prochaine législature, elle espère que l’Assemblée nationale et les Conseils populaires poursuivront les réformes institutionnelles afin de créer un environnement plus transparent et favorable aux entreprises. Dans un contexte économique mondial en mutation rapide, l’innovation, la transformation numérique et le développement durable devraient jouer un rôle essentiel pour renforcer la compétitivité du Vietnam.

La fondatrice du CVCEC s’est dite convaincue que la nouvelle législature pourrait continuer à promouvoir des politiques de soutien aux entreprises, à développer des ressources humaines de haute qualité et à tirer pleinement parti des accords commerciaux internationaux. Cela permettrait au Vietnam de s’intégrer plus profondément à l’économie mondiale et de consolider sa position dans la région comme sur la scène internationale.

Du point de vue de la communauté vietnamienne à l’étranger, elle a également souhaité que l’Assemblée nationale poursuive le renforcement des politiques favorisant l’intégration internationale, tout en créant davantage de conditions pour permettre aux Vietnamiens d’outre-mer de participer au développement du pays.

Elle a par ailleurs souligné l’importance de renforcer les mécanismes de dialogue entre l’Assemblée nationale et les Vietnamiens d’outre-mer, afin de recueillir leurs contributions dans des domaines tels que l’éducation, la science, la technologie et l’économie. Selon elle, le développement d’un environnement transparent et favorable aux investissements et aux échanges de connaissances encouragera davantage la diaspora à contribuer au développement du pays.

Enfin, Phan Thi Quynh Trang a mis en avant le rôle actif de la communauté vietnamienne au Canada dans le renforcement des relations bilatérales. Grâce à de nombreuses initiatives dans les domaines de l’éducation, de la recherche, des affaires et des échanges culturels, cette communauté contribue à promouvoir l’image du Vietnam et à développer la coopération entre les deux pays. Elle continuera, selon elle, à jouer un rôle de passerelle importante pour renforcer l’amitié et la coopération durable entre le Vietnam et le Canada.

