Élections législatives : la diaspora vietnamienne en Allemagne exprime ses attentes

Les élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituent un événement politique majeur qui suscite une attention particulière non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

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Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Plusieurs membres de la diaspora en Allemagne ont exprimé leurs opinions, leurs perspectives et leurs attentes, espérant que ce scrutin consolidera davantage la démocratie et donnera une nouvelle impulsion au processus de développement du pays.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne, Nguyên Duc Thang, membre du comité exécutif de l’Association Allemagne - Vietnam, a souligné que ces élections interviennent à un moment charnière où le Vietnam met en œuvre des réformes institutionnelles profondes visant à rationaliser l’appareil politique. Selon lui, ces mesures sont essentielles pour accroître l’efficacité de la gouvernance nationale et poser les bases d’une nouvelle phase de croissance.

Nguyên Duc Thang a rappelé estimé que le choix de représentants dotés de compétences, de responsabilités et d'une vision stratégique est impératif pour garantir le droit de maître du peuple et améliorer la qualité des activités de l'organe suprême du pouvoir d'État.

Dans le contexte actuel de restructuration administrative, le rôle des électeurs devient primordial, car ils sélectionnent directement les visages capables de valider des décisions majeures, assurant ainsi un consensus social indispensable à la réussite des réformes.

Du point de vue de la diaspora, il s'est dit convaincu que ces élections renforceront le lien indéfectible entre les Vietnamiens de l'étranger et leur pays d'origine. Avec plus de 6,5 millions de personnes à l’étranger, la diaspora constitue une partie intégrante de la nation et s'intéresse de plus en plus aux politiques qui touchent directement à ses droits et à son attachement envers ses racines.

Dans une ère d'intégration internationale profonde, les expatriés souhaitent que les futurs députés accordent une attention accrue au perfectionnement des politiques, notamment en simplifiant le cadre juridique et les procédures liées à la nationalité et en envisageant des mécanismes plus souples pour la reconnaissance de la double nationalité.

Par ailleurs, la préservation de la langue maternelle et de l’identité culturelle pour les jeunes générations demeure une préoccupation centrale. Nguyên Duc Thang a suggéré que l’État renforce son soutien aux programmes d’enseignement du vietnamien, fournisse des ressources pédagogiques numériques et appuie les centres culturels communautaires à l’étranger. Il a également proposé d’intensifier les programmes d’échanges, tels que les camps d’été ou les voyages « retour aux sources », afin de permettre aux jeunes de mieux découvrir l’histoire, la culture et le développement actuel du pays.

Enfin, Nguyên Duc Thang a exprimé l’espoir qu’à l’avenir, les citoyens vietnamiens résidant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote directement depuis leur pays de résidence. Une telle évolution leur permettrait de contribuer de manière plus directe et significative au choix des représentants de leurs intérêts, tout en participant activement à l’édification d’un Vietnam prospère, dynamique et durable.

VNA/CVN