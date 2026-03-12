Élections nationales : les attentes des étudiants vietnamiens à l’étranger

À l’approche des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031, de nombreux étudiants vietnamiens en Chine espèrent que la nouvelle législature continuera de représenter pleinement la volonté et les aspirations du peuple, y compris celles de la communauté vietnamienne à l’étranger.

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Photo : VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Ngô Thi Huyên Trang, doctorante à l’Université des langues de Pékin, a indiqué que malgré l’éloignement géographique, les étudiants vietnamiens en Chine restent attentifs aux évolutions politiques du pays, en particulier à la fête nationale des élections. Selon elle, pour chaque citoyen vietnamien, voter n’est pas seulement un droit, mais aussi un devoir civique sacré.

Elle a déclaré espérer que les députés de la prochaine législature continueront de faire preuve de responsabilité, de rester proches de la population et de refléter fidèlement les préoccupations des électeurs, tant dans le pays qu’au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger. Elle a en outre émis le souhait que l’Assemblée nationale accorde davantage d’attention aux étudiants vietnamiens à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Nguyên Thi Thuy Linh, étudiante en troisième année de chinois à l’Université des langues de Pékin, a également déclaré espérer que les élections permettront d’élire des représentants compétents, responsables et intègres, capables de contribuer efficacement au développement du pays.

Partageant cet avis, Nguyên Ba Muoi, étudiant en master de gestion logistique à l’Université des transports de Pékin, a émis son espoir que les députés de la nouvelle législature accorderont une attention particulière au développement du secteur logistique, dont le rôle devient de plus en plus important dans le processus d’intégration économique internationale du Vietnam.

Pour de nombreux étudiants vietnamiens en Chine, même loin de leur Patrie, l’attachement au pays demeure profond et beaucoup souhaitent mettre à profit les connaissances acquises à l’étranger pour contribuer à son développement futur.

VNA/CVN