Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vote dans le quartier de Tây Hô

À 0700 le 15 mars, rejoignant près de 79 millions d’électeurs à travers le pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accompli son devoir civique au bureau de vote n°21 du quartier de Tây Hô, à Hanoï, en participant aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Dès le petit matin, l’atmosphère était animée dans ce bureau de vote situé dans la rue Lac Long Quân. Drapeaux nationaux, banderoles et slogans décoraient les lieux, tandis que de nombreux électeurs des quartiers résidentiels voisins se rendaient tôt aux urnes pour exercer leur droit de vote.

Un représentant de la Commission électorale du quartier de Tây Hô a informé le Premier ministre des préparatifs, précisant que le quartier compte 68.603 électeurs inscrits répartis dans 68 zones résidentielles. Le scrutin se déroule dans 27 bureaux de vote répartis dans neuf circonscriptions, et l'organisation est menée avec rigueur, minutie et dans les délais impartis.

Une semaine avant le scrutin, la liste officielle des candidats et leurs notices biographiques avaient été remises aux électeurs et affichées publiquement. Les 68.603 cartes électorales ont été distribuées conformément à la réglementation et les informations correspondantes ont été intégrées au système de base de données nationales sur la population.

Les 27 bureaux de vote ont été entièrement équipés avec des panneaux d’information, des cabines de vote, des urnes principales et mobiles ainsi que les installations nécessaires afin de garantir de bonnes conditions de participation pour les électeurs.

Appréciant les préparatifs du scrutin dans le quartier de Tây Hô, notamment au bureau de vote n°21, le Premier ministre a appelé les autorités locales à organiser le vote dans les meilleures conditions afin de permettre à tous les électeurs d’exercer leur droit et leur devoir civique. Il a également demandé de prévoir des urnes mobiles pour les personnes ne pouvant se rendre au bureau de vote et de mobiliser du personnel chargé d’assister les électeurs sur place.

Photo : VNA/CVN

Le quartier de Tây Hô a été chargé d'organiser les élections de manière démocratique, sûre et strictement légale, faisant de ce processus une grande fête de la solidarité nationale permettant de sélectionner des représentants d'une vertu et d'un talent exceptionnels, capables d'incarner la volonté et les aspirations du peuple.

Après avoir consulté la liste des candidats, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, aux côtés de représentants d’organes centraux et de la ville de Hanoï ainsi que d’électeurs de différents horizons, ont déposé leur bulletin dans l’urne.

S'adressant aux électeurs au bureau de vote n° 21, le Premier ministre a exprimé l'espoir que les électeurs exerceraient leur droit à la souveraineté dans la construction d'un État socialiste de droit, du peuple, par le peuple et pour le peuple, contribuant ainsi à l'édification d'une nation prospère, civilisée et heureuse dans une nouvelle ère.

VNA/CVN