La diaspora vietnamienne place de grands espoirs dans les élections législatives et locales

Alors que le Vietnam se prépare aux élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger manifeste un engagement profond envers cet événement politique majeur. Pour de nombreux expatriés, ce scrutin représente non seulement un droit, mais aussi une responsabilité envers le développement de leur pays d’origine.

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Photo : VNA/CVN

S’adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Japon, Lê Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, a salué les réalisations de la XVe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires (2021-2026), marquée selon elle par un mandat actif, innovant et responsable malgré les séquelles de la pandémie, les incertitudes économiques et politiques mondiales et les exigences urgentes de réformes institutionnelles.

L’Assemblée nationale a affirmé son rôle d’organe législatif suprême en améliorant la qualité du travail législatif, de la supervision et des décisions sur les questions majeures du pays. Plusieurs lois importantes ont été amendées ou complétées, créant un cadre juridique favorable à la reprise et au développement socio-économiques, à la réforme administrative, à la transformation numérique et à l’intégration internationale.

Lê Thuong a également salué le rôle des Conseils populaires, qu’elle considère proches des citoyens, capables de renforcer le contrôle sur l’action publique et de refléter rapidement les aspirations de la population. Selon elle, ces efforts ont contribué à consolider la confiance du public envers les institutions de l’État, y compris au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger.

L’organisation anticipée des élections, conformément à la politique du Parti, est une décision opportune et stratégiquement importante, a estimé Lê Thuong, ajoutant qu’elle permettra de consolider rapidement les postes de direction et d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil d’État.

Plus important encore, après le XIVe Congrès du Parti et ses objectifs de développement ambitieux à long terme pour "l’ère de l’essor de la nation", la stabilisation rapide de l’appareil organisationnel permettra de mettre en œuvre sans délai les orientations et résolutions adoptées, évitant toute interruption et répondant aux exigences d’un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle phase.

Pour l’avenir, Lê Thuong a souligné que les attentes envers les futurs députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires seront plus élevées que jamais. Chaque représentant devra faire preuve de courage, de compétence, d’intégrité et de vision stratégique, en plaçant toujours l’intérêt national et l’intérêt public au-dessus de tout.

Parallèlement, les élus devront constamment renouveler leur réflexion, renforcer leurs compétences professionnelles, rester proches du terrain et attentifs aux préoccupations des électeurs afin de refléter fidèlement les aspirations de la population.

Elle a exprimé l’espoir que les députés de la nouvelle législature continueront d’accorder de l’attention au perfectionnement des politiques en faveur des Vietnamiens d’outre-mer, afin de leur permettre de contribuer davantage au développement du pays.

Dans le même temps, elle a souligné l’importance croissante de la coopération interparlementaire et de la diplomatie législative dans un contexte régional et international en constante évolution. Selon elle, l’Assemblée nationale du Vietnam doit continuer à jouer un rôle proactif dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, en renforçant les échanges d’expériences en matière de législation, de supervision et d’élaboration de politiques de développement durable.

À cette occasion, Lê Thuong a annoncé son intention de retourner au Vietnam pour participer directement au vote, illustrant ainsi sa volonté d’exercer son droit civique et son attachement profond à la Patrie.

VNA/CVN