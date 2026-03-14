Assemblée nationale

Un Vietnamien en Algérie salue les réalisations de la XVe législature de l'AN

À l’approche des élections législatives, un Vietnamien résidant en Algérie salue les réalisations de la XV e législature : relance économique post‑pandémie, contrôle parlementaire renforcé et adaptation du cadre juridique aux nouveaux défis technologiques.

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L’un des faits marquants de la XVe Assemblée nationale est l’adoption de nombreuses politiques majeures destinées à relancer l’économie après la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a estimé Pham Dô Nhât Quang, âgé de 84 ans, un Vietnamien résidant en Algérie, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information au sujet des activités législatives.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que le programme de relance et de développement socio-économique, d’un montant de plusieurs centaines de milliers de milliards de dôngs, avait été mis en place afin de soutenir les entreprises, stimuler l’investissement public et encourager la consommation. Ces politiques se concentrent sur des secteurs clés tels que le développement des infrastructures de transport, l’appui aux PME, la réforme des politiques fiscales et financières, ainsi que la garantie de la sécurité sociale. "Ce sont des décisions prises en temps opportun et d’une grande importance pour la reprise de l’économie", a-t-il souligné.

Les activités de supervision de l’Assemblée nationale ont également été renforcées et ont connu de nombreuses innovations au cours du dernier mandat. Les séances de questions-réponses ont été organisées de manière plus directe et plus franche. Les activités de supervision ont notamment porté sur plusieurs questions sensibles suscitant l’intérêt de l’opinion publique, telles que la gestion du marché immobilier, la régulation des prix du carburant, les manuels scolaires ou encore la lutte contre la corruption.

M. Quang a également souligné que l’Assemblée nationale a progressivement intégré les technologies numériques dans ses activités.

Il a ajouté que, durant la XVe législature, l’Assemblée nationale a consacré beaucoup de temps à débattre et à adopter des projets de loi importants directement liés à la vie socio-économique. Plusieurs domaines ont été particulièrement privilégiés, notamment la gestion foncière, l’amélioration de l’environnement des affaires, ainsi que la promotion de l’investissement et de l’innovation. La révision et le perfectionnement du système juridique dans ces secteurs devraient contribuer à créer un cadre légal plus stable et plus transparent pour le développement économique.

Photo : VNA/CVN

M. Quang a estimé que la prochaine Assemblée nationale pourra poursuivre et consolider ces acquis, tout en assumant un rôle encore plus proactif.

Il a également indiqué que la transformation numérique dans les activités parlementaires devrait être davantage accélérée. Selon lui, l’application des technologies pourrait être étendue à des domaines tels que la gestion des données législatives, le renforcement de la connexion avec les électeurs et l’amélioration de la transparence des activités parlementaires.

Par ailleurs, d’autres domaines méritent, selon lui, une attention particulière lors du prochain mandat, notamment l’élaboration d’un cadre juridique pour les nouveaux secteurs économiques, tels que le commerce électronique, ainsi que l’adoption de politiques et de législations relatives à l’intelligence artificielle.

L’IA connaît actuellement un développement rapide et est de plus en plus appliquée dans de nombreux domaines tels que l’éducation, la santé, la cybersécurité, la science et la technologie ainsi que la gestion publique. Cette évolution offre de grandes opportunités, mais soulève également de nouveaux enjeux liés à l’éthique, à la gestion des données et à la sécurité de l’information, a-t-il conclu.

VNA/CVN