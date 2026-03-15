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Politique
Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, se rend aux urnes à Hanoï

Le matin du 15 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier de Ba Dinh, à Hanoï, pour élire les députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Le secrétaire général Tô Lâm se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier de Ba Dinh, à Hanoï. 
Photo : VNA/CVN
Le secrétaire général Tô Lâm et des électeurs du quartier de Ba Dinh.
 Photo : VNA/CVN
Le secrétaire général Tô Lâm inspecte la liste de candidats au bureau de vote n° 2.
Photo : VNA/CVN
Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, assiste à la cérémonie d'ouverture du vote du bureau de vote n° 2. 
Photo : VNA/CVN
Le secrétaire général Tô Lâm dépose son bulletin de vote. 
Photo : VNA/CVN
#Tô Lâm #urnes #vote #Hanoï

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