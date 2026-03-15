Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, se rend aux urnes à Hanoï

Le matin du 15 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier de Ba Dinh, à Hanoï, pour élire les députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.