Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, se rend aux urnes à Hanoï

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|Le secrétaire général Tô Lâm se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier de Ba Dinh, à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
|Le secrétaire général Tô Lâm et des électeurs du quartier de Ba Dinh.
|Photo : VNA/CVN
|Le secrétaire général Tô Lâm inspecte la liste de candidats au bureau de vote n° 2.
|Photo : VNA/CVN
|Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, assiste à la cérémonie d'ouverture du vote du bureau de vote n° 2.
|Photo : VNA/CVN
|Le secrétaire général Tô Lâm dépose son bulletin de vote.
|Photo : VNA/CVN