Hanoï déploie une carte numérique d’information sur les élections

>> Début des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031 au Vietnam
>> Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï
>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh vote dans le quartier de Tây Hô
|Infographie : VNA/CVN
La capitale vietnamienne met en service une carte numérique d’information dédiée aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026‑2031. Cet outil interactif vise à renforcer la transparence et à faciliter l’accès des citoyens aux données électorales.
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