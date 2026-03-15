Hanoï déploie une carte numérique d’information sur les élections

La capitale vietnamienne met en service une carte numérique d’information dédiée aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026‑2031. Cet outil interactif vise à renforcer la transparence et à faciliter l’accès des citoyens aux données électorales.