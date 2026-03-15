Le secrétaire général du Parti vote dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a voté le matin du 15 mars au bureau de vote n° 2 du quartier de Ba Dinh à Hanoï, pour élire les députés de la XVI e Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Dans l'atmosphère festive de cette journée électorale, le chef du Parti s'est félicité d'avoir exercé son droit de vote et a constaté une forte participation des électeurs.

Il a souligné que les élections avaient été préparées avec soin à tous les niveaux, garantissant ainsi aux citoyens des conditions optimales pour exprimer leur opinion par les urnes, quelles que soient les circonstances.

"Il s’agit de l’exercice du droit démocratique direct permettant aux citoyens de choisir les personnes auxquelles ils accordent leur confiance pour continuer à diriger le pays et les localités vers le développement", a déclaré le secrétaire général.

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Le secrétaire général du Parti a souligné que ces élections se tiennent suite au succès du XIVe Congrès national du Parti, qui a clairement défini les grandes orientations politiques, la vision et les objectifs du développement du pays et a reçu un large soutien des responsables, des membres du Parti et du public.

Il a décrit les élections comme un événement national majeur qui démontre la liberté du peuple et son droit à la maîtrise de son destin, lui permettant de choisir des représentants compétents et réputés pour entreprendre les tâches communes du pays et orienter le développement national et local tout en sauvegardant la souveraineté et l'intégrité territoriale.

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Le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur le fait que l'objectif ultime est de promouvoir un développement national rapide, durable et stable, tout en améliorant le niveau de vie de la population. Il a noté que ces objectifs reflètent les aspirations du peuple, qui a confié cette responsabilité à des dirigeants compétents qui défendent ses intérêts.

À cette occasion, il a également remercié la presse et les médias pour leur contribution à la diffusion d'informations sur la grande union nationale et pour avoir contribué à créer un climat dynamique pour les élections des députés à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux.

VNA/CVN