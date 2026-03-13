Les Vietnamiens d’Israël expriment leurs attentes pour les élections au Vietnam

Alors que le Vietnam se prépare aux élections législatives et locales 2026-2031, la communauté vietnamienne expatriée espère que ce scrutin permettra de sélectionner des représentants compétents et dévoués, reflétant véritablement les aspirations et la volonté du peuple.

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Photo : VNA/CVN

Bien que vivant à l’étranger, de nombreux Vietnamiens en Israël restent très attentifs à l’actualité politique de leur pays d’origine, et plus particulièrement aux élections à venir. Ils espèrent un processus démocratique et transparent qui aboutira à l’élection de représentants méritants.

Lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tel Aviv, Nguyên Thi Thuy, une Vietnamienne résidant et travaillant à Ramat Gan, a indiqué que la communauté vietnamienne en Israël suit de près l’actualité du Vietnam, notamment les événements politiques majeurs. "Pour les Vietnamiens de l'étranger comme nous, chaque élection revêt une importance capitale", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu'ils espèrent voir à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires des représentants plus dévoués et compétents, à l'écoute des besoins de la population et dotés d'une vision globale pour élaborer des politiques favorisant le progrès du Vietnam dans les années à venir. "Nous espérons que les élus sauront écouter la voix du peuple et prendre des décisions éclairées qui stimuleront la croissance économique, amélioreront le niveau de vie et renforceront l'intégration du Vietnam dans le monde", a-t-elle dit.

Malgré les difficultés de la vie au Moyen-Orient, notamment à cause des tensions régionales, la communauté vietnamienne en Israël s'intéresse toujours à la vie politique nationale.

Nguyên Thi Thuy a souligné que la communauté organise régulièrement des rencontres et des échanges afin de maintenir les liens et de partager des informations sur la situation au Vietnam. Ces événements renforcent non seulement la cohésion communautaire, mais offrent également aux Vietnamiens de l’étranger une plateforme pour discuter de l’actualité, notamment des développements politiques importants au Vietnam.

"Même si nous vivons loin de notre pays, nous sommes toujours fiers d’être Vietnamiens et nous espérons continuer à contribuer au développement national", a-t-elle conclu.

VNA/CVN