Christian Chu marque l’histoire de la gastronomie européenne

Chu Phuong Duy, alias Christian Chu, est devenu le premier cuisinier d’origine vietnamienne en République tchèque à décrocher une étoile au Guide Michelin. Chef et propriétaire du restaurant LEVITATE, il partage le récit d’un parcours culinaire hors du commun.

>> Les nouveaux astres hanoiens qui brillent au firmament du Michelin

>> Le restaurant végétarien Du Yên dans le guide Michelin : l’excellence à chaque bouchée

>> Hô Chi Minh-Ville, nouvelle destination phare sur la carte gastronomique du Guide Michelin

Photo : CTV/CVN

Au cœur d’un paysage culinaire européen fortement marqué par les traditions locales, un nom aux sonorités profondément vietnamiennes s’est imposé avec discrétion et persévérance dans l’histoire gastronomique tchèque. Christian Chu, de son vrai nom Chu Phuong Duy, a dépassé le rôle de chef pour devenir un symbole de dialogue culturel. Ses accomplissements dépassent la seule reconnaissance des professionnels tchèques de la gastronomie : ils incarnent aussi une fierté partagée par la communauté vietnamienne, lorsque les saveurs du pays natal sont sublimées, reconnues et inscrites durablement dans le patrimoine culturel du pays d’accueil.

Christian Chu fonde le restaurant LEVITATE en 2017, porté par une vision claire : marier les racines culinaires asiatiques aux techniques nordiques contemporaines, avec une attention absolue portée au respect du produit et à la précision du geste.

À peine 15 mois après son ouverture, l’établissement intègre le Guide Michelin 2019, devenant l’une des rares adresses en République tchèque saluées par la critique internationale pour son identité affirmée et son approche singulière.

En 2021, le Guide Michelin suspend ses évaluations en République tchèque. Il faudra attendre décembre 2025 pour son retour officiel dans ce pays d’Europe centrale. Dès cette reprise, LEVITATE se voit attribuer une étoile Michelin, faisant de Christian Chu le premier Vietnamien de l’histoire à recevoir cette distinction en République tchèque.

Chez LEVITATE, le repas dépasse la simple dégustation pour devenir une véritable expérience gastronomique, où l’excellence de l’Orient rencontre la modernité européenne. Sous la direction créative de Christian Chu, chaque plat est conçu comme une œuvre d’art, alliant la rigueur technique européenne à la profondeur aromatique et philosophique de l’Asie. La sobriété et la pureté de la présentation s’entrelacent avec la richesse des épices asiatiques, donnant naissance à un univers culinaire "en suspension" entre deux cultures. Ici, le convive ne se contente pas de savourer un plat : il perçoit une histoire, une identité et l’ambition de la gastronomie vietnamienne sur la scène internationale.

Une expérience omakase d’exception

LEVITATE fonctionne selon le principe de l’omakase, proposant des menues dégustations de 12 ou 18 plats, où chaque création raconte une histoire à travers la technique, les ingrédients et l’émotion. Le restaurant s’appuie sur trois piliers : des produits d’exception, des ingrédients locaux et saisonniers, et une sélection rigoureuse de matières premières rares venues du monde entier.

Photo : CTV/CVN

Depuis plusieurs années, LEVITATE maintient avec constance les standards de la haute gastronomie internationale, s’imposant comme une adresse de référence pour une clientèle exigeante et les critiques gastronomiques les plus reconnus à travers le monde.

Christian Chu est né à Hoà Binh (Nord). Il grandit au Vietnam jusqu’à l’âge de 10 ans, avant de s’installer avec sa famille en République tchèque. Sans être passé par une école de cuisine formelle, il est un chef entièrement autodidacte. Grâce à son talent, à une discipline rigoureuse et à une persévérance remarquable, il est parvenu à devenir le seul chef autodidacte dans ce pays à décrocher une étoile Michelin, un parcours rare et singulier dans le paysage exigeant de la gastronomie européenne.

Outre cette étape historique, Christian Chu a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont son entrée dans le classement “30 Under 30” de Forbes République tchèque (2020), qui récompense les jeunes personnalités les plus influentes, ainsi que le titre de “Meilleur chef étranger de l’année” lors du concours Kuchař roku, organisé par l’Association tchèque de l’hôtellerie et de la restauration.

Malgré une reconnaissance grandissante sur la scène gastronomique internationale, Christian Chu reste profondément attaché à sa terre natale. Pour lui, le succès à l’étranger n’est pas une finalité, mais un capital d’expériences et de savoir-faire destiné à nourrir un jour son retour, afin de contribuer à l’enrichissement de la gastronomie vietnamienne.

Si sa carrière s’est épanouie en Europe, le lien avec le Vietnam demeure omniprésent. Sa famille, et notamment son père Chu Ngoc Anh, ainsi que de nombreux proches, vivent toujours au pays. Ce lien familial fort constitue un ancrage émotionnel essentiel, qui l’amène à retourner régulièrement au Vietnam, pour préserver ses racines et entretenir des liens indéfectibles.

À l’avenir, Christian Chu nourrit l’ambition de revenir travailler au Vietnam, en y apportant le style culinaire et la vision créative qu’il a affirmés en République tchèque, avec l’objectif de séduire le public vietnamien par une signature personnelle et contemporaine. Cet attachement discret mais profond à sa terre natale est devenu un fil conducteur : chaque pas à l’international est aussi une préparation au retour, pour transmettre et faire rayonner l’identité vietnamienne à travers la gastronomie.

Une trajectoire tournée vers le monde

À court terme, Christian Chu prévoit d’ouvrir un restaurant gastronomique à Dubaï, avant une implantation à Zurich (Suisse), marquant une nouvelle étape dans l’expansion internationale de son univers culinaire.

Photo : CTV/CVN

Du jeune garçon quittant le Vietnam à l’âge de 10 ans au chef étoilé Michelin en Europe, le parcours de Christian Chu dépasse le cadre d’une réussite individuelle. Il incarne à la fois la fierté de la communauté vietnamienne en République tchèque et un exemple emblématique d’intégration, de créativité et de résilience vietnamiennes sur la carte mondiale de la gastronomie.

Pas à pas, Christian Chu a bâti sa trajectoire internationale grâce à une vision créative affirmée et une forte capacité d’adaptation. Son chemin n’a pas été pavé de succès immédiats : il s’est construit au fil des expériences et des exigences d’un environnement culinaire mondial particulièrement compétitif. C’est précisément cette alliance harmonieuse entre l’identité asiatique et l’esprit d’innovation globale qui lui a permis d’imposer sa signature et de faire rayonner, de manière convaincante, le nom vietnamien sur la scène gastronomique internationale, symbole vivant de la capacité d’ouverture et d’essor de la diaspora vietnamienne contemporaine.

Phuong Nga/CVN