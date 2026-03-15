Le président de l'Assemblée nationale vote à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a voté au bureau de vote n° 14 de la commune de Hoc Môn à Hô Chi Minh-Ville, le 15 mars au matin, marquant ainsi le début du scrutin national pour les élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Il était accompagné du secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, du secrétaire général de l'Assemblée nationale et président du bureau de l'Assemblée nationale, Lê Quang Manh, d'autres responsables centraux et locaux, ainsi que de nombreux électeurs locaux, tous exerçant leurs droits et devoirs civiques.

S'adressant à la presse au bureau de vote, le président de l'AN Trân Thanh Mân a déclaré être profondément honoré de voter dans la commune de Hoc Môn.

Il a pleinement salué le travail et la direction efficaces du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, tous placés sous l'autorité du secrétaire général Tô Lâm, affirmant que l'ensemble du système politique s'était mobilisé avec rapidité, sérieux et professionnalisme pour que tout soit prêt pour les élections.

Photo : VNA/CVN

Il a salué les efforts du Conseil électoral national, des commissions électorales, des bureaux de vote et des équipes de vote à tous les niveaux, appelant les responsables concernés à poursuivre leur suivi étroit afin d’assurer le succès des élections. Il s'est dit convaincu que grâce aux efforts concertés des comités du Parti, des autorités, du Front de la patrie du Vietnam et des organisations de masse à tous les niveaux, conjugués au soutien et au consensus des électeurs à travers le pays, ce scrutin se déroulera avec succès.

Dans un message adressé aux électeurs de tout le pays, il a souligné que voter est à la fois un droit sacré et un devoir pour chaque citoyen. Ce scrutin revêt une importance particulière puisqu'il coïncide avec le 80e anniversaire des premières élections législatives du Vietnam, qui ont institué l'Assemblée nationale.

Il a exprimé sa ferme conviction que les électeurs de tout le pays se mobiliseront en masse et éliront le nombre et la qualité requis de députés dotés d'un talent et d'une vertu exceptionnels, propulsant ainsi le pays dans une nouvelle ère de progrès et atteignant tous les objectifs fixés dans la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN