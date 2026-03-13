Diaspora en R. de Corée

Attachement indéfectible à la Patrie et soutien aux élections législatives 2026

À l’approche du scrutin du 15 mars 2026 pour les élections législatives et locales 2026-2031, la communauté de plus de 370.000 Vietnamiens résidant en République de Corée exprime sa profonde confiance envers la nouvelle législature.

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Photo : Duc Thang/VNA/CVN

Lors d’un échange avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en République de Corée, Dào Tuân Hung, président de l’Association générale des Vietnamiens dans ce pays, a affirmé que les compatriotes à l’étranger suivent de très près chaque étape du développement national. Ils considèrent les événements politiques majeurs, tels que les élections législatives et celles des Conseils populaires à tous les échelons, comme une occasion privilégiée de manifester leur attachement indéfectible à leur terre d’origine.

Selon lui, la communauté vietnamienne en République de Corée se renforce constamment et compte de nombreux intellectuels et experts opérant dans des secteurs de haute technologie, tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Si des mécanismes de connexion efficaces sont mis en place, cette vaste ressource intellectuelle des Vietnamiens de l’étranger constituera un moteur essentiel pour propulser le développement des sciences, des technologies et de l’économie du Vietnam dans la phase à venir.

Sur le plan académique, le Professeur-Docteur Nguyên Ngoc Que, de l'Institut supérieur des langues internationales en République de Corée, a salué les innovations marquantes dans les activités législatives de l'AN. Selon ses analyses, de nombreuses lois promulguées ont su coller aux réalités du terrain, améliorant l’environnement de l’investissement et posant les fondements solides d'un développement national sur le long terme.

Il estime que dans le contexte actuel où les relations entre le Vietnam et la République de Corée ont été hissées au rang de Partenariat stratégique intégral, des politiques judicieuses émanant de l’AN continueront d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

Du point de vue du monde des affaires, Denise Pham (Ngoc Seoul), directrice générale de la société KOVIRE, a souligné que les entrepreneurs de la diaspora suivent attentivement les réformes institutionnelles au Vietnam. Selon elle, les efforts de l’AN pour parfaire le système juridique et accroître la transparence du marché ont consolidé la confiance des investisseurs souhaitant élargir leur coopération avec le pays. Elle a exprimé l’espoir que la 16e législature poursuivra vigoureusement les réformes, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la gestion du marché.

En termes de connexion communautaire, Pham Thi Mai Thuong, directrice générale de l'entreprise NoodleSaigon20, considère que le réseau de la diaspora constitue un avantage stratégique majeur pour relier le marché international aux entreprises domestiques. Elle espère vivement que la 16e législature continuera de finaliser le cadre juridique et d'élaborer des programmes de coopération à long terme, permettant aux entreprises vietnamiennes d'exploiter plus efficacement les ressources de la communauté à l'étranger pour étendre leurs marchés et promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam à l’international.

Enfin, de nombreuses voix au sein de la communauté ont exprimé le souhait de voir la nouvelle législature accorder une attention accrue aux politiques de soutien aux expatriés, notamment pour la préservation de la langue vietnamienne et de l’identité culturelle chez les jeunes générations nées à l’étranger.

Selon les représentants, le lien étroit entre la diaspora et la patrie ne relève pas seulement du sentiment, mais représente une ressource vitale pour que le Vietnam renforce son intégration internationale et son développement durable dans cette nouvelle période.

VNA/CVN