Élections législatives et locales

La communauté vietnamienne en Allemagne s'engage pour le pays

La communauté vietnamienne en Allemagne s'oriente vers la Patrie avec un intérêt profond les préparatifs des élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement politique majeur est considéré comme une démonstration de la grande union nationale et de la capacité de développement du pays dans un contexte mondial complexe.

S'adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Berlin, Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine Huong Viêt en Allemagne, a souligné que chaque élection est l'occasion pour les citoyens d'exercer leur souveraineté, tout en plaçant ses espoirs dans une équipe de députés intègres, compétents et courageux pour conduire le développement du pays.

Dans la phase actuelle de transformation profonde, l’Assemblée nationale est appelée non seulement à parfaire le cadre juridique, mais aussi à jouer un rôle de bâtisseur de stratégies de développement à long terme, en garantissant un équilibre entre croissance économique, progrès social et protection de la souveraineté nationale.

Encourager l’innovation

L'intégration de la communauté vietnamienne en Allemagne met en lumière le vaste potentiel des ressources de la diaspora. Après des décennies de vie et de travail dans l'un des principaux pôles économiques et technologiques d'Europe, les intellectuels, entrepreneurs et jeunes d'origine vietnamienne ont accumulé une expérience précieuse en matière de gouvernance moderne et d’innovation. La mobilisation de ces ressources est jugée stratégique pour renforcer la compétitivité nationale à l'ère de l'économie de la connaissance et de la transformation numérique.

Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, le choix de représentants porteurs d'un esprit de réforme, d’une vision de développement et d’un esprit de service public, est essentiel pour permettre au pays de franchir une nouvelle étape. La XVIᵉ Assemblée nationale est attendue pour poursuivre les réformes institutionnelles, promouvoir un environnement d’investissement transparent et encourager l’innovation. Ces efforts permettront au Vietnam d’assurer une croissance rapide, durable et d’affirmer davantage sa position sur la scène internationale.

Enfin, Pham Khanh Nam a insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre le pays et la communauté vietnamienne à l'étranger. Des mécanismes flexibles et des politiques cohérentes permettront de transformer les ressources intellectuelles et financières de la diaspora en moteurs de développement concrets. Il a exprimé sa confiance dans un processus électoral démocratique, transparent et conforme à la loi, où la volonté du peuple s’exprime pleinement et se traduit en orientations de développement national.

VNA/CVN