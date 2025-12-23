Élections législatives : 182 circonscriptions fixées à l’échelle nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a signé la Résolution N°85/NQ-HDBCQG portant sur le nombre et la liste de circonscriptions électorales, et le nombre de députés de l’Assemblée nationale élus dans chaque circonscription des villes et provinces.

Selon la résolution, le nombre total de circonscriptions électorales pour les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature est fixé à 182.

Le nombre de circonscriptions, leur liste ainsi que le nombre de députés élus dans chaque circonscription des villes et provinces sont précisés de manière détaillée.

Ainsi, la ville de Hanoï compte 11 circonscriptions électorales, avec 32 députés élus. Hô Chi Minh-Ville compte 13 circonscriptions, avec 38 députés élus. La ville de Hai Phong compte 7 circonscriptions, avec 19 députés élus. La ville de Dà Nang compte 5 circonscriptions et 14 députés élus. La ville de Cân Tho compte 6 circonscriptions et 18 députés élus. La ville de Huê compte 4 circonscriptions et 9 députés élus.

Tiêu đề căn giữa La province d’An Giang compte 7 circonscriptions, avec 21 députés élus. La province de Bac Ninh compte 6 circonscriptions et 16 députés élus. La province de Cà Mau compte 5 circonscriptions et 13 députés élus. La province de Cao Bang compte 3 circonscriptions et 7 députés élus. La province de Dak Lak compte 5 circonscriptions et 15 députés élus. La province de Diên Biên compte 3 circonscriptions et 7 députés élus. La province de Dông Nai compte 6 circonscriptions et 18 députés élus. La province de Dông Thap compte 6 circonscriptions et 18 députés élus. La province de Gia Lai compte 6 circonscriptions et 16 députés élus. La province de Hà Tinh compte 3 circonscriptions et 9 députés élus. La province de Hung Yên compte 6 circonscriptions et 16 députés élus. La province de Khanh Hoà compte 4 circonscriptions et 12 députés élus. La province de Lai Châu compte 3 circonscriptions et 7 députés élus. La province de Lang Son compte 3 circonscriptions et 7 députés élus. La province de Lào Cai compte 4 circonscriptions et 10 députés élus. La province de Lâm Dông compte 6 circonscriptions et 17 députés élus. La province de Ninh Binh compte 8 circonscriptions et 19 députés élus. La province de Nghê An compte 6 circonscriptions et 16 députés élus. La province de Phu Tho compte 6 circonscriptions et 17 députés élus. La province de Quang Ninh compte 3 circonscriptions et 9 députés élus. La province de Quang Ngai compte 4 circonscriptions et 11 députés élus. La province de Quang Tri compte 4 circonscriptions et 10 députés élus. La province de Son La compte 3 circonscriptions et 9 députés élus. La province de Tây Ninh compte 5 circonscriptions et 15 députés élus. La province de Thai Nguyên compte 5 circonscriptions et 10 députés élus. La province de Thanh Hoa compte 6 circonscriptions et 17 députés élus. La province de Tuyên Quang compte 4 circonscriptions et 10 députés élus. La province de Vinh Long compte 6 circonscriptions et 18 députés élus.

