Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre des électeurs de Hanoï

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a tenu, le 2 juillet au siège du quartier de Dông Da, une rencontre avec des électeurs de la capitale pour présenter les résultats de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale et écouter les remarques et aspirations de la population.

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu la présence de députés de la circonscription électorale N°1 de Hanoï, regroupant 11 quartiers urbains, dont Ba Đinh, Ngoc Hà, Dông Da, Kim Liên, Hai Bà Trung.

Lors de la rencontre, les électeurs ont salué les efforts de réforme administrative en cours, tout en demandant un renforcement des mécanismes de supervision afin d’assurer l’objectivité dans le processus de rationalisation de l’appareil politique. Ils ont exprimé leur souhait de voir les cadres compétents, intègres et dévoués maintenus à leurs postes, tout en appelant à une attention particulière aux régimes et politiques destinés aux fonctionnaires concernés par les réorganisations.

De nombreuses autres préoccupations ont été soulevées : mise en œuvre efficace des nouvelles lois, lutte contre les contrefaçons (médicaments et produits alimentaires), développement du secteur privé, rénovation des anciens immeubles collectifs, gestion foncière, embouteillages et projets suspendus.

Les électeurs ont également appelé à renforcer le rôle des Conseils populaires au niveau de quartier.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, Tô Lâm a souligné que le pays entrait dans une étape décisive de sa réforme institutionnelle. À partir du 1er juillet 2025, le modèle d’administration locale à deux niveaux est officiellement appliqué. Selon lui, la restructuration de l’appareil politique et la réorganisation des unités administratives constituent un tournant majeur dans le processus de rénovation du système politique et de gouvernance. Cette réforme vise à bâtir une administration plus compacte, efficace, performante et moins coûteuse, au service des citoyens et du développement économique.

Le dirigeant a défini les grandes priorités pour les mois à venir, soulignant la préparation rigoureuse des congrès du Parti à tous les niveaux, les travaux liés aux élections des députés de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Affirmant que tout le système politique doit être tourné vers l’amélioration du niveau de vie de la population, il a rappelé l’objectif central : ne laisser personne de côté. Il a demandé la mise en œuvre urgente des résolutions de l’Assemblée nationale concernant la généralisation de l’éducation préscolaire et la gratuité des frais de scolarité pour les élèves de l’enseignement général. Il a salué l’initiative de la ville de Hanoï visant à financer les repas du midi pour les élèves du primaire à partir de l’année scolaire 2025-2026.

Le dirigeant a également insisté sur la nécessité de renforcer la qualité de l’éducation, du système de santé publique , développer la médecine préventive, améliorer la formation professionnelle, créer des emplois, renforcer la protection sociale et réduire les écarts de développement entre zones urbaines et rurales…

Il a demandé un contrôle renforcé pour garantir la sécurité sanitaire des aliments, lutter contre la contrebande, les produits contrefaits ou de mauvaise qualité et les infractions liées à la sécurité sanitaire des aliments.

Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire général Tô Lâm est allé inspecter les activités de la section de réception et de traitement des procédures administratives du quartier de Dông Da.

VNA/CVN