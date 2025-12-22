Affirmer la volonté d'aider le Cambodge et la Thaïlande à stabiliser leurs relations

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a affirmé la volonté du Vietnam de collaborer étroitement avec les autres membres de l'ASEAN afin d'aider le Cambodge et la Thaïlande à rétablir rapidement la paix et à stabiliser leurs relations.

Photo : MAE/CVN

Dang Hoàng Giang, s'exprimant au nom du ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait cette déclaration lors de la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN consacrée à la situation actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande, qui s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 22 décembre.

S'adressant aux participants, il a salué la convocation opportune de cette session par la Malaisie, la qualifiant de contribution significative aux efforts déployés par le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, en sa qualité de président de l'ASEAN pour 2025, afin de soutenir le Cambodge et la Thaïlande dans la recherche d'une solution durable pour la paix, la stabilité et la sécurité régionales.

Le Vietnam soutient le leadership proactif, constant et efficace de la Malaisie à la présidence de l'ASEAN, a déclaré le responsable.

Face à l'évolution complexe de la situation récente, Dang Hoàng Giang a exprimé la profonde préoccupation du Vietnam et son impact négatif non seulement sur les relations bilatérales et les populations du Cambodge et de la Thaïlande, mais aussi sur la solidarité, la centralité et le prestige de l'ASEAN.

Il a souligné l'importance de promouvoir la solidarité de l'ASEAN et une action collective et responsable pour traiter les questions relatives à la paix et à la sécurité régionales.

Il a indiqué que le Vietnam se félicite de la bonne volonté manifestée par le Cambodge et la Thaïlande à travers les engagements déjà pris, notamment l'accord du 28 juillet, la Déclaration conjointe de Kuala Lumpur du 26 octobre, la mise en place de l'équipe d'observateurs de l'ASEAN, ainsi que les nouvelles propositions de cessez-le-feu présentées lors de la réunion.

Le Vietnam appelle les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de tout recours à la force, à mettre pleinement en œuvre les engagements pris et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies, à la Charte de l'ASEAN et au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Le vice-ministre a souligné l'espoir que les deux parties parviennent prochainement à un accord de cessez-le-feu.

Dang Hoang Giang a affirmé la volonté du Vietnam de continuer à soutenir activement et à collaborer étroitement avec les autres États membres de l'ASEAN afin de promouvoir des initiatives et des approches appropriées au sein du bloc, notamment le recours aux mécanismes de médiation et de conciliation existants de l'ASEAN, pour aider le Cambodge et la Thaïlande à rétablir la paix et à stabiliser leurs relations dans les meilleurs délais.

Au cours des discussions, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont insisté sur la nécessité pour les deux pays de faire preuve de la plus grande retenue, de prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux hostilités, de mettre en œuvre un cessez-le-feu et de créer les conditions permettant aux populations de reprendre une vie normale au plus vite.

Déclaration de la présidence de l'ASEAN

Les ministres ont également réaffirmé leur soutien au rôle central du bloc, et en particulier au rôle de leadership et de coordination de la présidence de l'ASEAN, pour aider les parties à réduire leurs différends, à instaurer la confiance et à créer les conditions favorables à la reprise du dialogue.

À l'issue de la réunion, la Malaisie a publié la Déclaration de la présidence de l'ASEAN sur les résultats de l'événement. Le communiqué indiquait que le Cambodge et la Thaïlande avaient repris les discussions sur un cessez-le-feu et qu'une réunion de la commission mixte des frontières se tiendrait le 24 décembre afin d'examiner des questions spécifiques.

En marge de la réunion, Dang Hoàng Giang s'est entretenu avec plusieurs ministres des Affaires étrangères participants et le Secrétaire général de l'ASEAN pour examiner les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Les partenaires ont salué le rôle du Vietnam, ses efforts diplomatiques et ses contributions constructives qui ont facilité le dialogue et aidé le Cambodge et la Thaïlande à aplanir leurs différends.

Il a particulièrement apprécié le rôle actif du Secrétaire général de l'ASEAN et sa proposition opportune visant à promouvoir le dialogue, la retenue et la recherche d'une solution conforme aux intérêts communs du bloc.

Dang Hoang Giang a réaffirmé la volonté du Vietnam de servir de pont pour soutenir le dialogue et la résolution du conflit entre les parties concernées dans un esprit constructif.

À cette occasion, Dang Hoàng Giang a également tenu des séances de travail avec Adina Kamarudin, Directrice générale des Affaires maritimes au ministère malaisien des Affaires étrangères, et Nushirwan Zainal Abidin, Directeur général du Conseil national de sécurité de la Malaisie.

Lors des réunions, les deux parties se sont félicitées de l'évolution positive du partenariat stratégique global Vietnam-Malaisie et sont convenues de maintenir des échanges de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les engagements et accords existants, de renforcer la coopération commerciale en vue d'atteindre l'objectif d'un volume d'échanges bilatéraux de 20 milliards de dollars américains, et d'approfondir la coopération dans les domaines des échanges humains, du tourisme et de l'éducation.

Elles ont souligné que la coopération maritime demeure un pilier essentiel des relations bilatérales et qu'elle doit être renforcée de manière globale, notamment en matière de sécurité maritime, de coopération dans le secteur de la pêche, d'exploitation des ressources marines, d'infrastructures maritimes, d'énergie, ainsi que de pétrole et de gaz.

Les deux parties sont également convenues de poursuivre leur coopération dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Dang Hoàng Giang a réaffirmé l'engagement ferme du Vietnam à combattre la pêche INN et à promouvoir le développement durable de la pêche.

Les deux parties se sont engagées à maintenir une coordination étroite pour traiter cette question, notamment en partageant des informations sur les navires de pêche et les pêcheurs impliqués dans des infractions.

VNA/CVN