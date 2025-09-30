Le secrétaire général du Parti Tô Lâm rencontre des électeurs de Hanoï

À l'approche de la 10ᵉ session de la XVᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm a participé, le 30 septembre à Hanoï, à une séance d’échanges avec des citoyens de neuf communes à Hanoï (Soc Son, Da Phuc, Nôi Bài, Trung Gia, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lang, Tiên Thang et Quang Minh).

Photo : VNA/CVN

Il était accompagné des députés de la circonscription N°10 de la capitale.

Les représentants de la délégation parlementaire de Hanoï ont d’abord présenté le programme prévisionnel de la prochaine session de l’AN, les résultats du traitement des propositions formulées lors de la session précédente, ainsi que les politiques sociales mises en œuvre.

Les électeurs ont salué les politiques sociales récentes et la réforme de l’administration locale, tout en proposant de renforcer les infrastructures rurales, d’améliorer la gestion foncière et de garantir une indemnisation équitable lors des récupérations de terres. Ils ont également appelé à développer le système de santé de base et la prévention épidémiologique.

Le secrétaire général du Parti a informé les électeurs de la préparation du prochain Congrès national du Parti. Il a réaffirmé la poursuite de la politique consistant à nommer des dirigeants provinciaux hors de leur localité, ainsi que la lutte déterminée contre la corruption, sans "zone interdite". Il a insisté sur le rôle central du peuple dans le développement, les politiques devant améliorer directement la vie des citoyens.

Il a souligné la nécessité pour les autorités locales d’être proches de la population, de moderniser la gouvernance et d’assurer les ressources nécessaires. Concernant la santé, il a affirmé que la prévention et le renforcement des soins de base resteront des priorités, chaque commune devant disposer de médecins et d’équipements essentiels.

Sur la gestion foncière, il a rappelé que la terre appartient au peuple, l’État en assurant la gestion unifiée pour une utilisation équitable et efficace.

VNA/CVN