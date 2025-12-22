Condoléances à l'Angola suite au décès de l'ancien président l'Assemblée nationale

>> Clôture du programme d’échange de haut niveau Angola - Mozambique
|L'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien vice-président de l'Angola, Fernando Piedade dos Santos.
|Photos : ĐSQVN/CVN
Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a envoyé le 22 décembre un message de condoléances à la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, suite au décès de Fernando Piedade dos Santos, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien vice-président de l'Angola.
La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a fait de même à son homologue angolaise Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa.
Fernando Piedade dos Santos est décédé le 18 décembre à l'âge de 75 ans.
VNA/CVN