Condoléances à l'Angola suite au décès de l'ancien président l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a envoyé le 22 décembre un message de condoléances à la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, suite au décès de Fernando Piedade dos Santos, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien vice-président de l'Angola.

>> Clôture du programme d’échange de haut niveau Angola - Mozambique

>> Vietnam - Angola : une base solide, un avenir prometteur

>> Vietnam et Angola célèbrent un demi-siècle de solidarité et de développement

Photos : ĐSQVN/CVN

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a envoyé le 22 décembre un message de condoléances à la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, suite au décès de Fernando Piedade dos Santos, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien vice-président de l'Angola.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a fait de même à son homologue angolaise Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa.

Fernando Piedade dos Santos est décédé le 18 décembre à l'âge de 75 ans.

VNA/CVN