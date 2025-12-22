Faire du Congrès d’émulation patriotique un point fédérateur du patriotisme national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d'émulation et de récompense, a présidé le 22 décembre la 16 e réunion du Conseil pour la période 2021-2025 afin d'examiner plus en détail les préparatifs du 11 e Congrès national d'émulation patriotique, prévu les 26 et 27 décembre.

La réunion a constaté que les préparatifs du congrès ont, dans l'ensemble, été menés à bien conformément au calendrier et aux exigences fixées. Ces préparatifs comprennent des rapports évaluant les résultats des mouvements d'émulation et des actions de mérite menées au cours de la période 2021-2025, définissant les orientations et les tâches pour 2026-2030, ainsi que l'élaboration de programmes d'échanges avec des personnalités exemplaires. Des activités sont prévues pour honorer et féliciter les Héros du Travail, les Héros des Forces armées populaires et les Soldats des mouvements d'émulation nationale. Une campagne de communication a été déployée sous diverses formes, parallèlement aux préparatifs logistiques et de sécurité.

Dans ses remarques finales, le chef du gouvernement a globalement approuvé le rapport présenté par le comité d'organisation.

Il a souligné que ce congrès constitue un événement politique majeur pour le pays, revêtant une importance particulière puisqu'il dresse le bilan de cinq années de mouvements d'émulation durant une période exceptionnellement difficile, marquée par des défis et des difficultés sans précédent, dépassant toutes les prévisions.

Par conséquent, les rapports présentés lors du congrès doivent refléter fidèlement la substance des mouvements d'émulation, avec pour objectif ultime d'apporter des bénéfices concrets au pays et à sa population, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh. Ils doivent également mettre en lumière les valeurs fondamentales de la nation, tout en affirmant ses fières traditions historiques et son identité culturelle distinctive.

Il a ajouté que l'examen des mouvements d'émulation doit être exhaustif, inclusif et équilibré, couvrant tous les secteurs, domaines, régions, communautés, groupes ethniques et religions, afin d'offrir une vision d'ensemble de ces mouvements dynamiques à l'échelle nationale. Le dirigeant a insisté sur la nécessité d'accorder une importance particulière aux résultats concrets et aux retombées pratiques dont la population a réellement bénéficié.

Il a également demandé que l'organisation du congrès et des activités connexes, notamment les spectacles artistiques, les expositions et les manifestations culturelles, soit imprégnée d'un fort esprit d'émulation, que ce soit dans chaque individu, chaque tâche, chaque secteur ou chaque activité.

