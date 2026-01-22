Le XIVe Congrès du Parti

Élan affirmé, crédibilité renforcée

En marge du XIV e Congrès du Parti communiste du Vietnam, la communauté internationale exprime sa confiance dans son leadership, saluant les acquis historiques et la vision stratégique ouvrant une nouvelle phase de développement et d’intégration du pays.

Photo : VNA/CVN

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est ouvert solennellement le 19 janvier 2026 à Hanoï. À l’orée de cet événement politique majeur, la communauté internationale tourne son regard vers Hanoï avec de fortes attentes. Ambassadeurs, représentants des délégations diplomatiques et des organisations internationales se disent non seulement impressionnés par la résilience du Vietnam face à l’adversité, mais affirment également leur confiance dans la vision stratégique du Parti pour "la nouvelle ère de la nation".

Résilience et leadership du Parti

Au-delà d’un congrès de transition, le XIVe Congrès marque une nouvelle étape de développement pour le Vietnam, 80 ans après l’indépendance nationale et plus de quatre décennies après la mise en œuvre de la politique du Dôi moi (Renouveau). Cette période se distingue par une intégration internationale approfondie et une participation active du Vietnam sur les scènes régionale et mondiale.

Évaluant ce parcours, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Earthavanh, a indiqué que les réalisations du Vietnam au cours du mandat écoulé "revêtent une signification historique", démontrant "le courage et l’intelligence du Parti communiste du Vietnam dans la conduite du pays face aux difficultés". D’ajouter ensuite que "le maintien de la stabilité politique et sociale dans un contexte mondial et régional en constante mutation a renforcé la confiance non seulement du peuple vietnamien, mais aussi des amis internationaux".

Photo : VNA/CVN

La diplomate lao a exprimé une attente particulière quant au renforcement des relations bilatérales : "J’espère que l’un des piliers des orientations stratégiques du XIVe Congrès - à savoir l’amitié profonde, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et les liens stratégiques entre le Laos et le Vietnam - continuera d’être consolidé et approfondi", a-t-elle renchéri.

La période de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès a été marquée par des défis sans précédent, liés notamment à la pandémie de COVID-19, au changement climatique et aux évolutions géopolitiques mondiales et régionales. Toutefois, grâce à la détermination, à l’énergie et à la solidarité nationales, le Vietnam a traversé ce mandat difficile en préservant la stabilité politique et sociale ainsi que les grands équilibres économiques, tout en renforçant progressivement sa position internationale.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a salué les résultats obtenus par le pays dans ce contexte complexe, notamment en matière de développement économique, de bien-être social, de réforme administrative et d’amélioration de la qualité de vie. "Je félicite mes amis vietnamiens pour les succès indéniables qu’ils ont remportés. Je suis convaincu que le Vietnam aborde ce Congrès sur des bases solides, ouvrant la voie à de nouveaux objectifs ambitieux de coopération pour les cinq prochaines années", a-t-il assuré.

Vers une nation à revenu élevé

L’un des points majeurs suscitant l’attention du corps diplomatique est l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies (ONU), s’est dite "impressionnée" par les résultats obtenus. "Avec un revenu national brut par habitant dépassant les 5.000 dollars, le Vietnam est sur le point d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. La réduction de la pauvreté à un niveau historiquement bas et l’amélioration continue de l’Indice de développement humain (IDH) constituent des réalisations remarquables et une source de fierté", a-t-elle constaté.

Photo : VNA/CVN

Mme Tamesis a également insisté sur la portée stratégique de cette trajectoire. "La feuille de route du Vietnam pour l’avenir ne se limite pas aux politiques publiques ; elle repose sur une vision globale garantissant un développement inclusif, durable et transformateur. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l’histoire du développement du Vietnam continue d’inspirer le monde", a-t-elle remarqué.

En tant que pays voisin entretenant des relations d’amitié traditionnelles avec le Vietnam, l’ambassadeur de Chine, He Wei, a lui aussi réitéré sa grande confiance dans le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam et dans les perspectives de développement du pays. "Nous sommes convaincus que, sous la direction résolue du Comité central du Parti, avec à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien entrera avec succès dans une nouvelle ère de développement national et progressera résolument vers les deux objectifs stratégiques du centenaire", a-t-il affirmé.

Une confiance internationale affirmée

Du point de vue de l’Union européenne, l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, a fait part de son admiration face à la rapidité des transformations du pays depuis la période des négociations d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) il y a vingt ans. "Je constate presque quotidiennement des avancées dans la modernisation du cadre juridique et dans l’attraction des investissements. Je suis convaincu que le Vietnam poursuivra sur cette voie et que les réformes en cours, notamment au niveau des provinces, des structures gouvernementales et de la législation, continueront de soutenir la croissance du pays", a-t-il insisté.

Photo : VNA/CVN

Représentant la communauté diplomatique, l’ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, observateur de longue date des Congrès du Parti, a exprimé sa confiance dans les décisions souveraines du Vietnam. "J’espère que le XIVe Congrès adoptera des résolutions majeures, traçant une stratégie pour un Vietnam indépendant, autonome et résilient. Je souhaite plein succès au Congrès, au service du développement, de la coopération et d’une paix durable", a conclu le diplomate.

À travers les évaluations des ambassadeurs et des représentants internationaux, il apparaît clairement que le XIVe Congrès du Parti revêt une importance particulière non seulement pour l’avenir du Vietnam, mais aussi aux yeux de la communauté internationale. Ces témoignages reflètent les acquis du mandat du XIIIe Congrès et traduisent la confiance des partenaires internationaux dans la capacité de direction, le courage politique et la vision stratégique du Parti communiste du Vietnam pour guider le pays vers une nouvelle phase de développement durable et d’intégration internationale approfondie.

Hông Anh/CVN