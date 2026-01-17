XIVe Congrès du Parti : pensée stratégique et aspiration au développement

Le thème du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) incarne la cristallisation de la réflexion doctrinale, de la vision stratégique et de l’aspiration à l’essor du pays, à l’orée d’une nouvelle phase historique.

Prévu du 19 au 25 janvier à Hanoï, le XIVe Congrès national du PCV est placé sous le thème : “Sous le drapeau glorieux du Parti, unir les forces et les volontés afin de mener à bien les objectifs de développement national à l’horizon 2030 ; avec autonomie et confiance, progresser résolument dans l’ère du progrès de la nation, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant fermement vers le socialisme”.

Cette thématique s’inscrit dans la continuité et le développement créatif des mots d’ordre des congrès précédents, tout en marquant une nouvelle étape dans la réflexion stratégique du Parti face aux profondes mutations de la situation nationale et internationale. Par sa structure rigoureuse, son contenu global et sa densité idéologique, elle dépasse la simple réaffirmation des fondements politico idéologiques de l’œuvre révolutionnaire. Elle définit clairement les objectifs, identifie les moteurs et précise les modalités du développement national à l’horizon 2030 et au delà.

Dans la préparation du Congrès, la définition de cette ligne directrice revêt une importance particulière : elle concentre l’orientation idéologique, les objectifs généraux et l’aspiration au développement portés par le Parti, l’armée et la population. Au delà de sa portée politique, cette formulation programmatique possède une valeur méthodologique profonde, structurant l’élaboration des documents, la fixation des grandes priorités et l’organisation de leur mise en œuvre après l’événement.

Force et volonté

L’expression inaugurale du thème du XIVe Congrès revêt une signification politico-idéologique particulièrement profonde. Le “drapeau glorieux du Parti” symbolise de manière concentrée le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh, ainsi que la tradition révolutionnaire glorieuse de près de 96 ans du PCV.

Son positionnement en ouverture du thème traduit la fermeté, la cohérence et l’inébranlable détermination du Parti à affirmer son rôle dirigeant absolu, direct et global sur l’État et la société. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la pensée directrice affirmée dans les documents du XIIIe Congrès : “La direction juste du Parti est le facteur primordial qui détermine toutes les victoires de la révolution vietnamienne”.

Dans sa profondeur théorique, cette formule exprime aussi l’exigence de renforcer en permanence les capacités de direction, de gouvernance et la combativité du Parti ; de bâtir une organisation véritablement digne sur les plans moral et civilisé ; et de garantir que chaque structure du Parti soit intègre, solide et pleinement consolidée dans les domaines politique, idéologique, éthique, organisationnel et en matière de cadres, afin d’être à la hauteur de son rôle dirigeant et de la confiance du peuple.

L’expression “unir les forces et les volontés” constitue une synthèse concise de la pensée de grande union nationale - une ligne stratégique constante du PCV. Cette formulation met en avant non seulement la mobilisation des ressources, mais surtout l’unité de la volonté, le consensus social et l’articulation des intérêts entre les couches sociales, communautés et acteurs du développement.

Dans le contexte d’un pays en construction, développant une économie de marché à orientation socialiste et engagé dans une intégration internationale approfondie, les relations d’intérêts deviennent toujours plus diverses et complexes. L’exigence “unir les forces et les volontés” traduit une approche renouvelée du développement du Parti : elle valorise le rôle central du peuple, assure l’harmonisation des intérêts, consolide la confiance sociale et établit une base politico sociale solide pour un développement durable.

Autonomie et confiance

La fixation de l’échéance 2030 dans le thème du XIVe Congrès illustre clairement la vision stratégique à long terme du Parti, en lien avec le centenaire de sa fondation. Il s’agit non seulement d’un jalon historique, mais également d’un indicateur de la capacité de direction, de gouvernance et d’efficacité de la gestion nationale.

L’expression “réaliser avec succès les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030” traduit une forte détermination politique, la continuité et la cohérence du système des objectifs stratégiques, l’articulation étroite entre vision à long terme et plans à moyen et court termes, ainsi que l’unité entre vision stratégique et action pratique.

Ces objectifs englobent l’ensemble des domaines de la politique, de l’économie, de la culture, de la société, de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et de l’édification du système politique, traduisant une conception du développement globale, équilibrée et durable, privilégiant la qualité de la croissance et l’amélioration du niveau de vie du peuple.

Les notions d’“autonomie” et de “confiance”, associées dans le thème du XIVe Congrès, portent une signification profonde, reflétant la stature et la résilience de la nation dans le nouveau contexte.

L’“autonomie” met l’accent sur le développement des forces internes, l’édification d’une économie indépendante et souveraine, le renforcement de la capacité de décision, d’autodéfense et d’adaptation face aux chocs extérieurs, notamment dans un contexte de dépendance aux chaînes d’approvisionnement et de concurrence technologique mondiale.

La “confiance” renvoie à une confiance stratégique, fondée sur les acquis majeurs et historiquement significatifs de près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), sur des bases théoriques solides et une gouvernance nationale de plus en plus mature. Elle s’exprime dans l’intégration internationale, le choix du modèle de développement et la défense des intérêts nationaux.

Ère d’essor national

Pour la première fois, la notion d’“ère de l’essor de la nation” est intégrée au thème du Congrès, marquant une avancée significative dans la pensée théorique du Parti. Elle ne se réduit pas à une formule symbolique, mais incarne une orientation stratégique vers une phase de développement supérieure, plus globale et qualitative.

Ce nouveau stade ne se limite pas à prolonger le Renouveau ; il inaugure un niveau de croissance plus élevé, fondé sur l’innovation du modèle économique, la promotion des sciences et des technologies, la transformation numérique, l’épanouissement intégral des Vietnamiens ainsi que le renforcement de la position et de l’influence internationales du pays.

La section conclusive de la thématique du XIVe Congrès du Parti établit un système de valeurs de développement global, cristallisation de celles de la nation, de l’époque et du socialisme : paix, indépendance, démocratie, puissance, prospérité, civilisation et bonheur. Elle traduit une articulation équilibrée entre objectifs nationaux et socialistes, entre croissance économique et progrès social fondé sur l’équité.

Ces principes ne sont pas isolés : ils entretiennent des liens organiques et dialectiques, se complètent et se stimulent mutuellement. L’accent particulier mis sur le “bonheur” révèle une évolution profonde dans la pensée du Parti, qui considère la qualité de vie et le bien être humain comme essentiels ; qui place l’être humain au centre, l’érige en mesure suprême, en objectif et en moteur du développement.

L’affirmation “avancer fermement vers le socialisme” réitère de manière claire et résolue la voie choisie par le Vietnam. Elle traduit à la fois une constance stratégique et une approche créative, flexible et adaptée aux réalités concrètes du pays à chaque étape de son développement.

Le thème du XIVe Congrès possède une valeur théorique profonde pour le développement de la pensée sur le Parti au pouvoir, sur le modèle de développement socialiste dans les conditions de l’économie de marché et de l’intégration internationale, ainsi que sur la mondialisation et la combinaison des forces nationales avec celles de l’époque. Il constitue une base politico idéologique essentielle pour l’élaboration des documents du Congrès, la définition des politiques et la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVe Congrès, contribuant à une haute unité de pensée et d’action dans l’ensemble de la société.

Cette thématique est la cristallisation de l’intelligence, de la détermination et de l’aspiration au développement de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans une nouvelle étape historique. Par son contenu global, sa vision stratégique et sa profonde valeur humaniste, elle ne se limite pas à orienter le XIVe Congrès, mais revêt également une signification durable pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie socialiste vietnamienne dans le nouvel essor de la nation.

