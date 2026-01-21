Un tournant stratégique vers l’avenir

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti, l’ambassadeur de Suisse, Thomas Gass, s’est confié au Courrier du Vietnam . Il revient sur les acquis de quatre décennies de Renouveau et souligne les leviers à mobiliser pour approfondir la coopération bilatérale.

En 2026, le Vietnam célébrera les 40 ans du Renouveau (Dôi moi). En tant que diplomate ayant suivi de près l’évolution du pays, comment appréciez-vous le rôle joué par le Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la conduite des transformations structurelles, qu’elles soient socio-économiques ou institutionnelles, depuis 1986 ?

Lancé en 1986, le Dôi moi a profondément transformé le Vietnam, sous l’impulsion décisive du PCV. En conduisant une transition économique progressive et pragmatique, le Parti a permis une réduction massive de la pauvreté et une amélioration notable de l’accès à l’éducation et aux services de santé, contribuant à l’un des développements humains les plus rapides de la région. En tant qu’observateur, je constate que la stabilité politique et la vision de long terme du PCV ont été des facteurs déterminants pour accompagner ces mutations, tout en intégrant désormais plus fortement les enjeux de durabilité dans les orientations nationales.

Les avancées majeures du Vietnam au cours de ces quatre dernières décennies ont été réalisées sous l’égide du Parti. À l’occasion du XIVe Congrès national du PCV, quelle importance stratégique et quelle portée historique accordez vous à cette échéance pour l’avenir du pays et pour le renforcement de la coopération bilatérale ?

Le XIVe Congrès du PCV représente une étape stratégique majeure pour le pays. Il ne s’agit pas seulement de définir les orientations socio-économiques de la prochaine décennie, mais aussi de tirer, avec lucidité, les enseignements des 40 années de Dôi moi. Cette échéance offrira au Vietnam l’opportunité d’affirmer son ambition de devenir une économie moderne, résiliente et innovante, tout en consolidant la cohésion sociale et la stabilité politique indispensables à son développement futur.

Ce Congrès constitue également un moment clé pour mettre en avant les valeurs qui guideront la participation du Vietnam au système international : attachement à un ordre fondé sur le droit, respect des engagements internationaux et règlement pacifique des différends. Dans un contexte géopolitique incertain, un positionnement clair en faveur du multilatéralisme, de la coopération constructive et du respect des normes internationales renforcerait la crédibilité du pays et consoliderait son rôle de partenaire responsable en Asie du Sud-Est.

Cette échéance est aussi l’occasion d’affirmer avec force le rôle central de la durabilité dans les politiques publiques vietnamiennes, qu’il s’agisse de transition énergétique, de résilience climatique, de développement urbain durable ou de chaînes de valeur responsables Pour la coopération bilatérale, elle ouvre un espace prometteur pour approfondir les partenariats existants dans les domaines où la Suisse dispose d’une expertise reconnue : finance durable, gouvernance économique, innovation technologique et gestion des risques climatiques.

La Suisse est reconnue comme un partenaire de longue date du Vietnam, fiable et engagé. Comment analysez-vous l’évolution du partenariat bilatéral, et de quelle manière ces relations pourraient-elles être renforcées pour gagner en efficacité dans cette nouvelle phase de développement ?

La Suisse et le Vietnam ont bâti un partenariat solide, fondé sur la confiance, la continuité et des résultats tangibles. À l’occasion du lancement du nouveau programme de coopération 2025-2028, j’ai rappelé que notre relation s’est progressivement transformée : d’un appui centré sur la réduction de la pauvreté, elle est devenue un partenariat global visant à accompagner la transition du Vietnam vers une économie plus résiliente, durable et à forte valeur ajoutée.

Aujourd’hui, notre collaboration se concentre sur trois domaines où l’expertise suisse peut générer le plus d’impact : le commerce durable et l’innovation, la finance publique et privée durable, ainsi que le développement urbain et industriel climato-intelligent. Ces priorités répondent directement aux ambitions du Vietnam de devenir une économie à revenu élevé d’ici 2045 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

L’efficacité de notre partenariat dépendra également de notre capacité commune à conclure rapidement les négociations de l’accord de libre-échange Vietnam - AELE (Association européenne de libre-échange). Conçu comme un instrument gagnant-gagnant, cet accord ouvrirait davantage le marché vietnamien aux technologies, services et savoir-faire suisses, tout en offrant aux exportateurs vietnamiens un meilleur accès aux marchés de l’AELE, avec des règles claires favorisant la compétitivité, la durabilité et la création de valeur de part et d’autre. Dans cet esprit, la Suisse reste pleinement engagée à accompagner le Vietnam, en mobilisant son expertise pour promouvoir des chaînes de valeur plus durables, inclusives et innovantes, au bénéfice des deux économies.

Propos recueillis par Diêu Thúy/CVN







